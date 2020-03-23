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Futbol
Haber Giriş: 23.03.2020 - 14:30,Son Güncelleme:/

Son dakika: İspanya La Liga süresiz ertelendi!

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Son dakika: İspanya La Liga süresiz ertelendi!
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İspanya La Liga'da maçlar, resmi makamlardan "Hayati tehlike geçti" raporu gelinceye kadar süresiz ertelendi.

Spor Arena Dış Haber | La Liga yönetimi İspanya Futbol Federasyonundan yapılan ortak açıklamada 12 Mart'ta alınan 'en az 2 haftalık erteleme' kararının gözden geçirildiği ve resmi sağlık makamlarından gelecek 'Koronavirüs ile ilgili hayati tehlike geçti" raporuna kadar profesyonel liglerin süresiz ertelendiği belirtildi.

Son dakika: İspanya La Liga süresiz ertelendi

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