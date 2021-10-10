İspanya Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Turnuvada final günü

Haberin Devamı

İspanya Fransa maçı, pek çok ülkeden canlı olarak takip edilecek. FIFA tarafından geçtiğimiz yıllarda uygulamaya konulan UEFA Uluslar Ligi mücadelesi çerçevesinde oynanacak olan İspanya Fransa final maçı, heyecan dolu anlara şahit edecek. Peki, İspanya Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

İSPANYA FRANSA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi Final maçında İspanya ve Fransa karşı karşıya gelecek. 10 Ekim Pazar günü saat 21.45'te oynanacak karşılaşma, S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.