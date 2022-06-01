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İspanya basınından flaş iddia: 'Gerard Pique, Shakira'yı aldattı!'

#Pique#Shakira#Barcelona
İspanya basınından flaş iddia: Gerard Pique, Shakirayı aldattı

İspanya basını, Shakira'nın Pique'yi başka bir kadınla suç üstü yakaladığını ve yakında ikilinin ayrılacağını yazdı.

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Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ve ünlü şarkıcı Shakira ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

SUÇÜSTÜ YAKALADI

İspanya basınından El Periodico'da yer alan habere göre; Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakaladı.

Haberde; Shakira'nın yıldız futbolcudan ayrılma kararı aldığı ve ikilinin haftalardır ayrı yaşadığı belirtildi.

Pique'nin ise 'Ben masumum' diyerek kendisini savunduğu kaydedildi.

EVLİLİK KARARI ALMAK İSTEMEDİLER

Shakira, "Planet Weird" podcastindeki açıklamasında, "evlilik fikrinin kendisini korkuttuğunu" söylemişti.

Kendini Pique'nin eşi olarak görmek istemeyen Shakira "sevgilisi olma" büyüsünü sürdürmek istiyor.

Kolombiyalı şarkıcı, "Bu yasak meyve gibi, onu dikkatli tutmayı tercih ediyorum ve davranışlarına bağlı olarak her şeyin mümkün olduğuna inanıyorum." dedi.

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Gerard Pique ise evlilik olmaması fikrinin Shakira'ya ait olduğunu belirterek şunları söylemişti: "Şu anki halimizi seviyorum. Dokuz ve yedi yaşında iki çocuğumuz var. Bir çift olarak iyi anlaşıyoruz. Evlenmemize gerek yok, sorun değil."

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