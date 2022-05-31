Son Dakika: Andy Carroll'ın skandal yatak fotoğrafları ortaya çıktı! Düğüne iki hafta kala bekarlığa veda partisinde ihanet...

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Haziran ayında televizyon yıldızı sevgilisi Billi Mucklow ile evlenecek olan İngiliz futbolcu Andy Carroll'ın düğününe günler kala veda partisi için gittiği Dubai'de skandal fotoğrafları ortaya çıktı.

Bekarlığa veda partisi için Dubai'ye giden Andy Carroll, sevgilisi İngiltere'ye dönmesine rağmen ülkede kalmayı tercih etti. Dubai'de kalan ve bir partiye katılan İngiliz futbolcu, iddiaya göre, gecenin ilerleyen saatlerinde alkolün de etkisiyle 3 çocuğunun annesi 8 yıllık nişanlısını aldattı.

ODANIN GECELİĞİ 500 STERLIN

Geçtiğimiz Çarşamba günü bekarlığa veda partisi için Dubai'de olan Andy Carroll, 26 yaşındaki fitness eğitmeni Phoebe Robb ve 27 yaşındaki bar yöneticisi olan Taylor'ı geceliği 500 Sterlin olan Fairmont Palm'daki süitine davet etti.

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FOTOĞRAFLAR BASINA SIZDI

Bar işletmecisi Taylor Jane Wilkey ve birkaç arkadaşıyla gece boyunca eğlenen Andy Carroll, daha sonra iki arkadaşıyla birlikte bir otelin süitine gitti. Wilkey’in o geceden paylaştığı fotoğraflar, İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı. Carroll’ın yanında uyurken fotoğrafını paylaşan Wilkey, İngiliz futbolcunun adının yazdığı bornozla da fotoğraf çekildi.

"SADECE ŞAKA YAPMAK İSTEDİM"

Fotoğrafların gündeme bomba gibi düşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Taylor Jane Wilkey, "Bu after party’den sonra çekilen bir fotoğraf. Hepimiz Carroll’ın kaldığı otele gittik. Ben, Andy ve başka bir kadın arkadaşım vardı. Onunla yatmadım. Odada üçümüz vardık. Bütün gün alkol aldık ve hepimiz sarhoştuk. Sabah saatine kadar oradaydım ve şaka olsun diye fotoğraf çektim. Cinsel bir şey olmadı. Sadece biraz şaka yapmak istedim. Günün sonunda ilişkisini zedeleyecek bir şey yaşanmadı" dedi.

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"EVLENECEĞİNİ BİLMİYORDUM"

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Andy Carroll'ın evleneceğini bilmediğini söyleyen Wilkey, "Çılgın bir gündü. Çocuklar, öğlen 12'de içmeye başladılar ve durmadılar. Dürüst olmak gerekirse Andy Carroll'ın grupta yer aldığını bile anlamamıştık. Bütün erkekler halkla ilişkiler uzmanı ya da pazarlamacı gibiydiler. Kimse futboldan bahsetmiyordu. Daha sonra Carroll olduğunu anladık. Harika vakit geçiriyordu. Bizimle sohbet etmek için geldi ve ne yaptığımızı sordu. Hiç kisme bize bunun bir bekarlığa veda partisi olduğunu belirtmedi. Erkek erkeğe tatile çıktıklarını söylüyorlardı. Evleneceğini bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

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"ÇIPLAK DEĞİLDİM"

Yataktaki fotoğrafları hakkında konuşan Taylor Jane Wilkey, "Carroll'ın arkadaşları otel odasında parti yapacağımızı söyledi. 5 kişiydik. Hepimiz odaya gittik, müzik açtık. Otelde daha çok içtik ve güldük. Odanın içinde dans ediyorduk. Carroll kendinden geçmişti, gömleğini çıkardı ama pantolonu hala üstündeydi. Sadece yatağa yattı ve uyudu. Ben de onunla fotoğraf çekildim. Fotoğraf esnasında giyiniktim, pembe bir elbise giyiyordum. Telefon yakınlaştırdığı için çıplakmışım gibi görünüyordu ama değildim. Herkes oradaydı, bu sadece bir şakaydı." dedi.

"YATAKTA SIZDI KALDI"

Carroll'ın yatakta uyuduğunu ve hiçbir şey yapmadıklarını dile getiren Wilkey, "Carroll bir beyefendi. O kadar çok içmişti ki yatakta sızdı kaldı. Hiçbir şey denemedi, denemek istese bile çok sarhoştu. Fotoğrafı çektiğim için çok pişmanım." şeklinde konuştu.

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NİŞANLISINDAN İLK TEPKİ

Andy Carroll'ın nişanlısı Billi Mucklow, görüntülerin basına sızmasının ardından futbolcuyu WhatsApp’taki profil resminden kaldırdı ve sadece çocuklarının olduğu bir fotoğraf koydu. Yatak fotoğraflarının ifşalanmasına çok öfkelenen İngiliz forvetin nişanlısı, hafta sonu Andy Carroll ile şiddetli bir tartışma yaşadı.

Yaklaşan düğün planlarının ortasında böyle bir olay yaşanması karşısında şok olan nişanlısı, beraberliklerini kurtarmak için Andy Carroll'dan resimlerle ilgili her şeyi anlatmasını ve tüm görüntüleri görmek istiyor.

Öte yandan Billi Mucklow'ın kişisel Instagram sayfasından Andy Carroll ile olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkatlerden kaçmadı.

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AİLESİNİN YANINA GİTTİ

İkilinin düğününün iptal olup olmayacağı ya da ilişkilerine devam edip etmeyecekleri henüz netlik kazanmadı. Andy Carroll, çiftin 5 milyon Sterlin’lik evinde kalırken, Billi Mucklow ise üç küçük çocuğuyla birlikte ailesinin yanına gitti.

"UTANÇ VERİCİ"

Billi Mucklow’un yakın arkadaşları olayı, "Düğün bu kadar yakınken olanlar utanç verici" ifadeleriyle yorumladı. İsmi açıklanmayan bir kaynak, "Ne kadar kötü olursa olsun, hayatına devam etmesinin tek yolu bu. Ondan bir açıklama bekliyor. Öfkesine rağmen, Billi henüz planladıkları düğünü iptal etmedi. Ona yakın olanlar, ne pahasına olursa olsun ailesini bir arada tutmak için savaşmaya hazır olduğunu söylüyor." dedi.

Kimliği gizli tutulan bir başka arkadaşı ise, "Billi, Andy'ye inandı ve onun yanında durdu, ama şimdi ne düşüneceğini bilmiyor. Cevaplar istiyor ve bu konuda oldukça düşünceli görünüyor. Billi çok kızgın ve Andy'yi WhatsApp profilinden silmesi, onu tanıyanlara bilmeleri gereken her şeyi anlatıyor. Hala ona bağlı kalıyor, ama bu çok kafa karıştırıcı ve zor bir zaman.” şeklinde konuştu.

Evliliğine 2 hafta kala nişanlısını aldattığı düşünülen Andy Carroll'dan ise henüz bir açıklama gelmedi. Deneyimli futbolcunun son olarak İngiltere'ye döndüğü biliniyor.

3 ÇOCUKLARI VAR

Andy Carroll - Billi Mucklow çiftinin üç çocuğu bulunuyor. Billi Mucklow ile ilişkisinden Arlo, Andy ve Marvel isimli 3 çocuğu olan İngiliz futbolcunun, önceki ilişkisinden ise Emilie ve Lucas isimli 2 çocuğu daha var.

ANDY CARROLL'IN AŞK VE İŞ HAYATI

Andy Carroll, 2013 yılında tanıştığı Billi ile 1 yıl sonra nişanlandı. Önceki eşinden iki çocuğu bulunan Carroll, Billi Mucklow’dan da iki çocuk sahibi oldu.

Liverpool’a transferiyle kariyerinin zirvesini yaşayan Carroll, Anfield’da beklenen performansı veremeyince gerileme dönemine girdi. 2021 yazında Newcastle United’ın serbest bıraktığı 33 yaşındaki forvet, Reading’deki kısa macerasının ardından Ocak ayında West Bromwich’e transfer olmuştu.

Şu an herhangi bir kulüple sözleşmesi olmayan oyuncunun bir kulüple anlaşma yapıp yapmayacağı bilinmiyor.