Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

İsmail Yüksek: 'İlk golümü attım, hissettim'

Güncelleme Tarihi:

#Milli Takım#İsmail Yüksek#Cengiz Ünder
İsmail Yüksek: İlk golümü attım, hissettim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 00:12

A Milli Takım ile ilk maçında golle tanışan İsmail Yüksek, Lüksemburg maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan A Milli Takım'da ilk kez forma giyen İsmail Yüksek, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

BENİM İÇİN ÖZEL BİR GÜN

İlk maçında golle tanışan İsmail, "Benim için özel bir gün, bugün. İlk milli maçımda ilk golümü attım. Pozisyonda golü hissettim. Zeki Ağabey'in pas vereceğini anladım. Aklıma şut atmak geldi. Gol atacağımı hissettim. Golden sonra daha da pozisyonlara girdik ama olmadı." dedi.

KENDİME SÖZ VERDİM

İsmail Yüksek sözlerini, "Aslında kendime güvenen biriyim. Hayallerim var, pes etmem. Geçen sezon istemediğim şeyler oldu. Bu sezon kendime söz verdim. En üst seviyelerde oynama hayali kurdum. Yazın bu sezona çok iyi hazırlandım mental ve fizik olarak. Şu an meyvelerini topluyorum." ifadeleriyle tamamladı.

CENGİZ ÜNDER: BENİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI

Haberin Devamı

Millilerin ilk golünü atan Cengiz Ünder ise "Amacımız buradan gol yemeden çıkmaktı. B Ligi'ne çıktık ama bunun sevincini yaşayamıyoruz. Bu maçlarda gol yemememiz, kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Benim için bir hayal kırıklığı. Çok istemeliyiz. Milli duygular, her şeyden öte gelir. Hafife almak değil ama işi direkt bitirmemiz gerekiyordu. Çoğumuz büyük takımlarda oynuyoruz. Milli Takım'a gelirken herkesin daha fazla sorumluluk alması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Gözden Kaçmasın

Türkiye-Lüksemburg maçında bir ilk yaşandı Son 4 yılda yalnızca 5 takım...Türkiye-Lüksemburg maçında bir ilk yaşandı! Son 4 yılda yalnızca 5 takım...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Takım#İsmail Yüksek#Cengiz Ünder

BAKMADAN GEÇME!

Dikkat, bu kış grip çok güçlü Ne zaman aşı olmalıyız Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz

Dikkat, bu kış grip çok güçlü! Ne zaman aşı olmalıyız? 'Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz'

#Grip
New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

#Recep Tayyip Erdoğan
Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!

Dikkat, bu kış grip çok güçlü Ne zaman aşı olmalıyız Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz

Dikkat, bu kış grip çok güçlü! Ne zaman aşı olmalıyız? 'Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz'

#Grip
New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

#Recep Tayyip Erdoğan
Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya