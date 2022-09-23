İsmail Yüksek: 'İlk golümü attım, hissettim'

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Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan A Milli Takım'da ilk kez forma giyen İsmail Yüksek, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

BENİM İÇİN ÖZEL BİR GÜN

İlk maçında golle tanışan İsmail, "Benim için özel bir gün, bugün. İlk milli maçımda ilk golümü attım. Pozisyonda golü hissettim. Zeki Ağabey'in pas vereceğini anladım. Aklıma şut atmak geldi. Gol atacağımı hissettim. Golden sonra daha da pozisyonlara girdik ama olmadı." dedi.

KENDİME SÖZ VERDİM

İsmail Yüksek sözlerini, "Aslında kendime güvenen biriyim. Hayallerim var, pes etmem. Geçen sezon istemediğim şeyler oldu. Bu sezon kendime söz verdim. En üst seviyelerde oynama hayali kurdum. Yazın bu sezona çok iyi hazırlandım mental ve fizik olarak. Şu an meyvelerini topluyorum." ifadeleriyle tamamladı.

CENGİZ ÜNDER: BENİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI

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Millilerin ilk golünü atan Cengiz Ünder ise "Amacımız buradan gol yemeden çıkmaktı. B Ligi'ne çıktık ama bunun sevincini yaşayamıyoruz. Bu maçlarda gol yemememiz, kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Benim için bir hayal kırıklığı. Çok istemeliyiz. Milli duygular, her şeyden öte gelir. Hafife almak değil ama işi direkt bitirmemiz gerekiyordu. Çoğumuz büyük takımlarda oynuyoruz. Milli Takım'a gelirken herkesin daha fazla sorumluluk alması gerekiyor" şeklinde konuştu.