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İsmail Kartal sağ bek için kararını verdi! Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısında iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#Süper Lig
İsmail Kartal sağ bek için kararını verdi Trabzonsporun Fenerbahçe karşısında iddaa oranı...

Son 3 lig maçında fire vermeyen Fenerbahçe, şampiyonluğa koşan Trabzonspor'u Kadıköy'de konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

FENERBAHÇE

Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan Fenerbahçe'de 4 isim zorlu Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Uzun bir sakatlık sürecinden çıkıp bireysel çalışmalara başlayan Filip Novak ve Luiz Gustavo ile sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia maç kadrosunda olmayacak.

TD İsmail Kartal'ın sağ bekte Nazım Sangare ya da Bright Osayi-Samuel yerine Ozan Tufan veya Marcel Tisserand'a şans vermesi, sol bekte geçen hafta olduğu gibi Attila Szalai ile devam etmesi bekleniyor.

Dolayısıyla savunmanın ortasında "Serdar Aziz & Min-jae Kim" göreceğiz. Önlerinde Miguel Crespo ve büyük ihtimalle Mert Hakan Yandaş forma giyecek.

Hücum merkezinde Serdar Dursun, arkasında İrfan Can Kahveci olacak.

Sağ önde Arda Güler değil bu kez Osayi-Samuel görev yapacak. Sol önde ise Diego Rossi ile Dimitris Pelkas arasındaki tercihi maç saati öğreneceğiz.

TRABZONSPOR

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Son 5 lig maçını kazanıp liderlikteki yerini iyice perçinleyen ve şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da da Fenerbahçe'de olduğu gibi 4 isim maç kadrosunda yer almıyor.

Sakatlıktan çıksa da hazır olmayan Marek Hamsik, koronavirüs karantinasındaki İsmail Köybaşı ve sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz ile Vitor Hugo; Fenerbahçe karşısında görev yapamayacak.

Hamsik oynayamayacak olsa da, takım arkadaşlarına moral olması amacıyla deplasmana giden kafilede yer aldı.

TD Abdullah Avcı'nın "Denswil & Ahmetcan" stoper ikilisiyle maça başlaması bekleniyor. Orta alanda Berat Özdemir ve Tasos Bakasetas'ın yerleri garanti, üçlüyü tamamlayan isim ya Abdülkadir Ömür olacak ya da Manolis Siopis...

Hücumun bir kanadında Edin Vişça, diğerinde Anthony Nwakaeme izleyeceğiz. Gole en yakın isim Andreas Cornelius olacak. 

İsmail Kartal sağ bek için kararını verdi Trabzonsporun Fenerbahçe karşısında iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin evinde oynadığı son 4 lig maçının tamamı "ilk yarı beraberlik" ile sonuçlandı.

- Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının 3'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Spor Toto Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

%23'lük kesim açık farkla şampiyonluğa koşan bordo-mavili ekipten Kadıköy'de 3 puan bekliyor...

%15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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İsmail Kartal sağ bek için kararını verdi Trabzonsporun Fenerbahçe karşısında iddaa oranı...

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, sarı-lacivertli takımdaki en önemli anlarını anlattı! İzleyelim...

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