İsmail Kartal etkisi! Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe...

Konyaspor kötü gidişe Fenerbahçe deplasmanında son verdi. Oynadığı ilk 4 maçta sadece 2 gol yiyen ve 6 puan toplayan Yeşil-Beyazlılar tek galibiyeti Beşiktaş'a karşı almıştı. İsmail Kartal'ın ekibi sahasında oynadığı karşılaşmayı 4-1'lik skorla kazanmıştı. Ardından sahasında Yeni Malatya ile 1-1 berabere kalan Konyaspor eksikler yüzünden sıkıntılı günler yaşamaya başladı. Özellikle savunma tandemindeki isimlerden yararlanamayan, orta sahasında da eksikleri olan Yeşil-Beyazlılar, Gaziantep FK deplasmanında kaybettikten sonra geçen hafta da evinde oyun 0-0 devam ederken Skubic ile penaltı kaçırdığı maçta Başakşehir'e 2-1 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe deplasmanına 7 eksikle gelen İsmail Kartal, ligin tozunu atan rakip karşısında kusursuz oyun planıyla kötü gidişe nokta koydu. Rakibin hızlı hücuma çıkmasına izin vermeyen Konyaspor, kontrataklarla skor aradığı mücadelede hedefine ulaştı, Kadıköy'den 3 puanla ayrıldı. Jevtovic ve Kravets'in golleriyle kazanan İsmail Kartal'ınekibi 4 maçlık galibiyet özlemine nokta koydu.

2 GALİBİYET BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'YE KARŞI

Konyaspor ligde oynadığı 7. maçta 2. galibiyetini alırken, bunları Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi ligin devlerine karşı elde etme başarısını gösterdi. Fenerbahçe'ye 4. kez rakip olan İsmail Kartal ise 2. galibiyetini elde etti. Deneyimli çalıştırıcı 2016'da Gaziantepspor ve geçen yıl da Rize'nin başındayken kaybettiği eski takımını, 2018-2019'da Ankaragücü'nü çalıştırırken de Kadıköy'de 3-1 mağlup etmişti.

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