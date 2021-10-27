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İsmail Balaban ile İlayda Şeker aşklarını ilan etti!

#İsmail Balaban#İlayda Şeker#Survivor
İsmail Balaban ile İlayda Şeker aşklarını ilan etti

2013 ve 2017 yılları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban ile İlayda Şeker'in aşk yaşadığı iddiaları doğru çıktı.

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Yağlı güreşte büyük başarılara imza atarak Kırkpınar'da 2 kez başpehlivanlık kazanan ve Survivor 2021'de şampiyonluk yaşayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker'in aşk yaşadığı ortaya çıktı.

İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın geçtiğimiz aylarda bir mekanda oldukları görüntüler çok konuşulmuş ve Şeker ile Balaban'ın sevgili olduğu iddia edilmişti.

Son olarak iddialar hakkında sessizliğini koruyan İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in, el ele olduğu bir video ortaya çıktı. Böylelikle aynı araba içerisinde seyreden 27 yaşındaki Şeker ve 34 yaşındaki Balaban, sonunda birlikteliklerini ilan etmiş oldu.

Balaban'ın annesinin, Survivor'da yaptıkları telefon görüşmesinde "Oğlum nişanlın senin bildiğin gibi bir kız değil!" demesi uzun süre konuşulmuştu. Yarışmacı, başlarda nişanlısı Gamze Atakan ile arasını düzeltse de ilerleyen haftalarda yollarını ayırmıştı.

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#İsmail Balaban#İlayda Şeker#Survivor

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