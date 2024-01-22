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Isco, Real Betis'te yeniden doğdu

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#La Liga#Isco#Real Betis
Isco, Real Betiste yeniden doğdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2024 13:41

İspanyol futbolcu Isco, sezon başında transfer olduğu Real Betis ile çıktığı 27 resmi maçta gösterdiği 6 gol, 5 asistlik performansıyla eski günlerini hatırlattı.

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İspanya La Liga’nın 21. haftasında Real Betis, konuk ettiği Barcelona’ya uzatma dakikalarında yediği 2 golle, 4-2 mağlup oldu.

Mücadele 2 gol kaydeden başarılı futbolcu Isco, sezon başında katıldığı Real Betis ile eski günlerine nazire yaptı. Yeşil-beyazlılarla bu sezon 20’si La Liga, 6’sı Avrupa Ligi ve 1’i Kral Kupası olmak üzere toplamda 27 resmi maçta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

Isco, Real Madrid formasıyla ise 2013-2014 sezonunu 32 maçta 8 gol, 7 asist, 2014-1015 sezonunu 34 maçta 4 gol, 9 asist ve kariyer rekoru olan 2016-2017 sezonunu da 10 gol, 8 asistle tamamlamıştı.

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#La Liga#Isco#Real Betis

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