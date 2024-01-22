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La Liga’da Girona fırtınası devam ediyor! Maç fazlasıyla zirvede...

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#La Liga#Girona#Artem Dovbyk
La Liga’da Girona fırtınası devam ediyor Maç fazlasıyla zirvede...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2024 12:38

Girona, İspanya La Liga'ya damgasını vurmaya devam ediyor. Ligde 21 hafta sonunda 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 52 puan toplayan Girona, Real Madrid’in önünde maç fazlasıyla zirvede yer alıyor.

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İspanya La Liga’nın 21. haftasında Girona, konuk ettiği Sevilla’yı 5-1’lik skorla mağlup etti.

Girona, 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak maç eksiği bulunan Real Madrid’in 1 puan önünde 52 puanla zirvede yer alıyor.

Bu sezon gösterdikleri performansla dikkatleri üçerine çekmeyi başaran Teknik Direktör Michel’in öğrencileri, 1 maç eksiği bulunan Barcelona’nın 8, 2 maç eksiği olan Atletico Madrid’in 14 puan önünde yer alıyor.

La Liga’da Girona fırtınası devam ediyor Maç fazlasıyla zirvede...

Artem Dovbyk’in performansı dikkat çekiyor

Sezon başında takıma katılan Ukraynalı santrfor Artem Dovbyk, Girona’da ilk senesinde kariyer sezonunu geçiyor.

Dovbyk, 20’si La Liga, 2’si Kral Kupası ve 2’si Şampiyonlar Ligi elemeleri olmak üzere toplamda 24 maçta forma giyerken, 15 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

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26 yaşındaki futbolcu, ligde oynadıkları son Sevilla mücadelesinin 13, 15 ve 19. dakikalarında attığı gollerle birlikte kendisi adına sezonun ilk hat-trick'ine de imza attı.

La Liga’da Girona fırtınası devam ediyor Maç fazlasıyla zirvede...

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#La Liga#Girona#Artem Dovbyk

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