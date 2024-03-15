İrfan Can Kahveci'den eşleşme sonrası büyük beğeni alan paylaşım

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UEFA Konferans Ligi'nde Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşen Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den büyük beğeni alan bir paylaşım geldi.

İrfan Can Kahveci, kura çekiminin hemen ardından yaptığı paylaşımda, "Türk'ün kalbi sende atar" ifadelerine yer verdi.

Bu paylaşımda takım fotoğrafını da paylaşan milli oyuncu, sarı lacivert kalp emojisi kullandı.

İrfan Can Kahveci'nin bu paylaşımı birçok taraftar tarafından beğeni topladı.