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İrfan Can Kahveci'den eşleşme sonrası büyük beğeni alan paylaşım

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#Fenerbahçe#Konferans Ligi#İrfan Can Kahveci
İrfan Can Kahveciden eşleşme sonrası büyük beğeni alan paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 18:17

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Yunan temsilcisi Olympiakos ile eşleşirken İrfan Can Kahveci'den paylaşım geldi.

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UEFA Konferans Ligi'nde Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşen Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den büyük beğeni alan bir paylaşım geldi.

İrfan Can Kahveci, kura çekiminin hemen ardından yaptığı paylaşımda, "Türk'ün kalbi sende atar" ifadelerine yer verdi.

Bu paylaşımda takım fotoğrafını da paylaşan milli oyuncu, sarı lacivert kalp emojisi kullandı.

İrfan Can Kahveci'nin bu paylaşımı birçok taraftar tarafından beğeni topladı.

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#Fenerbahçe#Konferans Ligi#İrfan Can Kahveci

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