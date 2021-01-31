İrfan Can Kahveci tekliflerinde Fenerbahçe bir adım önde! Galatasaray...

Ara transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Medipol Başakşehir’in yıldızı İrfan Can Kahveci’nin Fenerbahçe’ye mi, yoksa Galatasaray’a mı gideceği sorusunun cevabı merakla beklenirken, kulüplerin teklifleri ortaya çıktı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu için ilk olarak sarı kırmızılı kulüple, önceki gün de sarı lacivertlilerle masaya oturan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, 12 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ve 5 yıl içerisinde lig şampiyonluğu kazanılması halinde 1 milyon Euro daha talep etti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise 6 milyon Euro para artı bir sonraki satışından yüzde 50 pay verebileceğini bildirdi. Cengiz dün de Gümüşdağ’la bir telefon görüşmesi yaptı.

Pirşen: Fenerbahçe gerçekten isterse alır

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da 8 milyon Euro önerdi. Ödenecek para miktarının daha fazla olması nedeniyle sarı lacivertlilerin teklifinin daha cazip bulunduğu belirtildi. Gümüşdağ’ın bugün iki kulüple tekrar görüşüp karar vermesi bekleniyor. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen ise konuyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaparak, “Fenerbahçe bir oyuncuyu gerçekten isterse alır. O yüzden Galatasaray bizden önce davransın, kafasını karıştırsın fark etmez” dedi. Galatasaray’a yönelik önemli iddialarda bulunan Pirşen, “Transfer piyasasına düşme ihtimali olan ya da kontratı bitmek üzere olan her oyuncu taciz edilmez. Bildiğimiz o kadar çok detay var ki. Hepsiyle önceden imzalanan sözleşmeler ve beğendiklerini almalar...” diye konuştu.