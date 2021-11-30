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İrfan Can Kahveci ile Atakan Çankaya arasındaki kavganın detayları ortaya çıktı! Tartışma eskiye dayanıyor...

#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Atakan Çankaya
İrfan Can Kahveci ile Atakan Çankaya arasındaki kavganın detayları ortaya çıktı Tartışma eskiye dayanıyor...

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, "Saldırı" gerekçesiyle 44. maddeden PFDK'ya sevk edilirken Atakan Çankaya ile arasında yaşanan kavganın eskiye dayandığı iddia edildi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken maç boyunca karşı karşıya gelen İrfan Can Kahveci - Atakan Çankaya ikilisi, PFDK'ya sevk edildi.

Göztepe'de oynanan maçta sık sık karşı karşıya gelen ve ilk yarıda kısa süreli bir tartışma yaşayan İrfan Can Kahveci ve Atakan Çankaya'nın devre arasında kavga ettiği belirtildi.

Saha içinde kıran kıran mücadele eden ikilinin devre arasında koridorda kavga ettiği belirtilirken her iki futbolcu da PFDK'ya sevk edildi.

İrfan Can, "Saldırı" gerekçesiyle sevk edilirken Atakan ise "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 36'ncı maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

5-10 MAÇ ARASI CEZA ALABİLİR

TFF Hukuk Müşavirliği, İrfan Can'ı "Saldırı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca tedbirli olarak sevk ederken oyuncu talimat gereği 5 ila 10 maç ceza alabilir.

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36. MADDENİN CEZASI 1-3 MAÇ

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Göztepeli Atakan ise "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 36. maddeden sevk edilirken 1 ila 3 maç arası ceza alması gündemde.

TARTIŞMA ESKİYE DAYANIYOR İDDİASI

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre; İrfan Can Kahveci - Atakan Çankaya arasında yaşanan gerilim eskiye dayanıyor.

İkili arasındaki tartışmanın Ocak 2021'de oynanan Ankaragücü - Başakşehir maçında başladığı ve o maçtan sonra Atakan ile İrfan'ın ilk kez Göztepe - Fenerbahçe mücadelesinde karşı karşıya geldiği belirtildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sabuncuoğlu, "İrfan Can ile Atakan arasındaki mevzu Ocak 2021'deki A.Gücü-Başakşehir maçında başlıyor. Maçın 45. dakikasında ikili arasındaki gerilim başlıyor. Ardından sarı kart görüyorlar. O maçtan sonraki ikisinin de ilk 11 başladığı ilk karşılaşma da dünkü maç." ifadelerini kullandı.

TFF TEMSİLCİSİ RAPORUNA YAZDI

TFF temsilcisinin iki futbolcu arasında yaşananları raporladığını kaydeden Sabuncuoğlu, "4. Hakem olaylar yaşanırken orada ve orta hakemi, herhangi bir oyuncuya kart göstermesi konusunda telsizden uyarmıyor. Ardından TFF temsilcisi 44. maddeden (Saldırı) İrfan Can'ı, 36. maddeden (Sportmenliğe Aykırı Hareket) Atakan'ı raporluyor ve oyuncuları PFDK'ya sevk ediyor." ifadelerini kullandı.

İrfan Can'ın yükseliş hikayesi...

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Atakan Çankaya

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