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İrfan Buz: “Çok önemli 1 puan aldık”

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#Giresunspor#İrfan Buz#Süper Lig
İrfan Buz: “Çok önemli 1 puan aldık”
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 22:35

Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, ligde kalma mücadelesinde çok önemli 1 puan aldıklarını ifade ederek, şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe’nin de puan kaybettiğini söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Gerçekten çok önemli olan müsabakaya çıktık. Bir taraftan şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe, diğer tarafta ligde kalma mücadelesi veren Giresunspor vardı. Ancak uzun zamandır kazanamayan Giresunspor’da doğru şeyleri yaptığınız zaman, taktiksel analizler sonrası rakibinize karşı nasıl oynamanız gerektiğini oyuncularınızla paylaşınca, müthiş bir mücadele örneği ortaya çıkıyor. Oyuncularımızı tebrik ederim, çok önemli 1 puan aldık. Taraftarımıza da teşekkür ederiz, bizi yalnız bırakmadılar. Bu, 1 puan bize ilerisi için umut verdi, önümüzü açtı. Takımımızı tebrik ediyorum çok önemli bir puan aldık. Bundan sonraki maçlara konsantre olmamız gerekiyor” dedi.

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#Giresunspor#İrfan Buz#Süper Lig

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