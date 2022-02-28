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IOC'den Rus ve Belaruslu sporcular için men çağrısı

#Uluslararası Olimpiyat Komitesi#Rusya#Ukrayna
IOCden Rus ve Belaruslu sporcular için men çağrısı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), uluslararası spor federasyonlarına, Rus ve Belaruslu sporcuları uluslararası organizasyonlara davet etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rus ve Belaruslu sporcuların tüm spor organizasyonlarından men edilmesini istedi.

IOC, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Ukraynalı sporcuların bu haklarından mahrum bırakılması, buna karşı Rus ve Belaruslu sporcuların katılabilmesinin adil olmadığını belirterek tüm federasyonlara çağrıda bulundu.

Federasyonlardan; Rus ve Belaruslu sporcuların, yetkililerini men etmelerini, davet etmemelerini isteyen IOC, "Ukrayna'daki mevcut savaş, Olimpiyat Hareketini ikileme sokuyor. Rusya ve Belarus'tan gelen sporcular, tüm spor etkinliklerine katılmaya devam edebilecekken, ülkelerine yapılan saldırı nedeniyle Ukrayna'dan birçok sporunun bunu yapması engelleniyor. Bu çözülemeyecek bir ikilemdir. Küresel spor müsabakalarının bütünlüğünü korumak ve tüm katılımcıların güvenliği için IOC, uluslararası spor organizasyonlarından ve federasyonlarından tüm Rus ve Belaruslu sporcuları, yetkililerini men etmelerini, davet etmemelerini istiyoruz." açıklamasını yaptı.

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IOC İcra Kurulu, 25 Şubat'ta yayımladığı "Rusya ve Belarus'ta herhangi bir spor etkinliği düzenlememesi" konusundaki acil tavsiyesini de yineledi.

 

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