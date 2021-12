Intel Monster Reloaded’da Dünden Bugüne

Haberin Devamı

Eylül ayı Monster Reloaded CS:GO Güz Dönemi’nin ön elemeleri ile hızlı geçti. Takımların Güz Dönemi mücadelesi ve Unleash the Monster ligi bileti için savaştığı ön elemelerde, galip gelen takımların Güz Dönemi mücadelesi başladı.

Eylül ayının sonlarına doğru ise Intel Monsters Reloaded Fortnite Turnuvası Güz Dönemi Finali, canlı yayında Zeynep "Rapunzepp" Aktay ve Berke "Thaldrin" Demir’in sunumlarıyla bizlerle birlikte oldu. Toplamda 60.000TL’lik nakit ve Monster ürünlerinin dağıtıldığı ödül havuzuna ve sahip olan Fortnite Turnuvası Güz Dönemi Finali’ni HUSKEY.PUMP kazanmıştı.

Ekim ayı ise CS:GO Güz Dönemi finalinin ve playoff gruplarının maçları ile başladı. Playoff grupları sonucunda, A Grubundan çıkan Millennium Agency Esport ve Brosskiez, B Grubundan çıkan Orgless5 ve RealWinnerCompany takımları, Güz Dönemi Finali’nde bir araya geldi. Unleash the Monster ligini eşleşmelerini garantileyen ekipler, Güz Dönemi Finali ödül havuzu için mücadele ettiler. Berke "Vlad" Kantürk ve Özgür "root" Alagül’ün sunumuyla, twitch.tv/monsternotebook adresinden canlı olarak bizlerle buluşan etkinliği ise RealWinnerCompany kazanmıştı.

Ekim ayının ilerleyen günlerinde, sadece üniversite takımlarına özel düzenlenen, 50.000 Türk Lirası ödül havuzu yanı sıra Monster ödülleri de barındıran Intel Monster Reloaded UniAgents VALORANT turnuvasından karşılaşmalar görmeye başladık. İki gün boyunca sürecek finallerde Yeditepe Golden Phoenix takımı şampiyon olurken, twitch.tv/ubeka_ adresinden canlı yayınlanan turnuvanın MVP’si Mert ‘’Froz’’ Çolak ise aldığı birincilik ödüllerinin yanı sıra Monster Abra A5’i de evine götüren kişi olmuştu.

Kasım ayında da dönemin en iyi 4 takımını bir araya getiren Unleash the Monster CS:GO ligi finallerine seyirci olduk. Şahangiller Esports, Brosskiez, No Respect, Orgless5 takımlarının dahil olduğu ligde, toplam 120.000TL’lik ödül havuzundan en büyük payı almak için savaşan takımlarda, galip gelen taraf No Respect ekibi olurken, turnuva MvP’si Colorzz ise Tulpar T7’nin sahibi olmuştu.

Aralık ayında ise, bu sefer 2v2 formatta oyunculara kendini gösterme şansı tanıyan Counter Strike 2v2 CS:GO turnuvasına şahit oluyoruz. Oyuncular, Platin-Altın-Gümüş olarak ayrıldıkları üç farklı klasmanda birbirleri ile mücadele ederek, toplamda 30.000TL'lik ödül havuzundan en yüksek ödülü almak için Kasım ayındaki grup maçlarında en iyi performanslarını sergilediler. Twitch.tv/monsternotebook adresinden Barış ''Boris'' Gürer ve Ebrar ''r0wincyH'' Gül isimlerinin sunumuyla izleyeceğimiz 2v2 CS:GO'da, bakalım kazanan kim olacak?