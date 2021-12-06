Intel Monster Reloaded’da Dünden Bugüne

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladıOmicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı#Koronavirüs
Formula 1de tarihi an, dünyanın konuştuğu ihtimal Yarışı bitiremezlerse...Formula 1'de tarihi an, dünyanın konuştuğu ihtimal! Yarışı bitiremezlerse...#Formula 1
Doğru kripto para nasıl seçilmeli Piyasalar karıştı İşte en kritik ipucu...Doğru kripto para nasıl seçilmeli? Piyasalar karıştı! İşte en kritik ipucu...#Kripto Para Piyasası
Bahçeli duyurdu Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi açılıyor: Başkanı ben olacağımBahçeli duyurdu! Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi açılıyor: Başkanı ben olacağım#MHP
Emekli amirallere bildiri iddianamesi hazır İşte istenen cezalar Emekli amirallere bildiri iddianamesi hazır! İşte istenen cezalar#Emekli Amiraller Bildiri
Erdoğandan asgari ücret mesajı: Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kamu çalışanlarına sosyal refah düzenlemesi...Kamu çalışanlarına sosyal refah düzenlemesi...#Memeur Maaşı
Görüntüler ortaya çıktı, dünya buraya kilitlendi Adım adım işgal hazırlığı...Görüntüler ortaya çıktı, dünya buraya kilitlendi! Adım adım işgal hazırlığı... #RUSYA
Omicron onları hedef alıyor... İşte en riskli grupOmicron onları hedef alıyor... İşte en riskli grup!#Koronavirüs
İstanbuldaki esrarengiz koku Bilim insanları da ikiye bölündüİstanbul'daki esrarengiz koku! Bilim insanları da ikiye bölündü#İstanbul'daki Koku
Bir gün Nuydu, ertesi gün Omicron oldu Peki bu nasıl olduBir gün Nu'ydu, ertesi gün Omicron oldu! Peki bu nasıl oldu?#Omicron Varyantı
Sebebi ortaya çıktı Aylarca annesinin ölüsüyle aynı evde yaşadıSebebi ortaya çıktı! Aylarca annesinin ölüsüyle aynı evde yaşadı#ABD
Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuzOtomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz? #Otomobil
Mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattıMücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı#47. Pantene Altın Kelebek
Sercan Yıldırım ve Nihan Yönelin mutlu günüSercan Yıldırım ve Nihan Yönel'in mutlu günü!#Sercan Yıldırım
HABERLERSpor Arena Haberleri eSpor Haberleri

Intel Monster Reloaded’da Dünden Bugüne

#SPONSORLU İÇERİK#Intel Monster Reloaded#Espor
Intel Monster Reloaded’da Dünden Bugüne

Eylül ayının başından itibaren tam gaz turnuvalar ile bizleri rekabet ile buluşturan Monster Reloaded’de dünden bugüne neler gördük, bir bakalım.

Haberin Devamı

Eylül ayı Monster Reloaded CS:GO Güz Dönemi’nin ön elemeleri ile hızlı geçti. Takımların Güz Dönemi mücadelesi ve Unleash the Monster ligi bileti için savaştığı ön elemelerde, galip gelen takımların Güz Dönemi mücadelesi başladı.

Eylül ayının sonlarına doğru ise Intel Monsters Reloaded Fortnite Turnuvası Güz Dönemi Finali, canlı yayında Zeynep "Rapunzepp" Aktay ve Berke "Thaldrin" Demir’in sunumlarıyla bizlerle birlikte oldu. Toplamda 60.000TL’lik nakit ve Monster ürünlerinin dağıtıldığı ödül havuzuna ve sahip olan Fortnite Turnuvası Güz Dönemi Finali’ni HUSKEY.PUMP kazanmıştı.

Ekim ayı ise CS:GO Güz Dönemi finalinin ve playoff gruplarının maçları ile başladı. Playoff grupları sonucunda, A Grubundan çıkan Millennium Agency Esport ve Brosskiez, B Grubundan çıkan Orgless5 ve RealWinnerCompany takımları, Güz Dönemi Finali’nde bir araya geldi. Unleash the Monster ligini eşleşmelerini garantileyen ekipler, Güz Dönemi Finali ödül havuzu için mücadele ettiler. Berke "Vlad" Kantürk ve Özgür "root" Alagül’ün sunumuyla, twitch.tv/monsternotebook adresinden canlı olarak bizlerle buluşan etkinliği ise RealWinnerCompany kazanmıştı.

Ekim ayının ilerleyen günlerinde, sadece üniversite takımlarına özel düzenlenen, 50.000 Türk Lirası ödül havuzu yanı sıra Monster ödülleri de barındıran Intel Monster Reloaded UniAgents VALORANT turnuvasından karşılaşmalar görmeye başladık. İki gün boyunca sürecek finallerde Yeditepe Golden Phoenix takımı şampiyon olurken, twitch.tv/ubeka_ adresinden canlı yayınlanan turnuvanın MVP’si Mert ‘’Froz’’ Çolak ise aldığı birincilik ödüllerinin yanı sıra Monster Abra A5’i de evine götüren kişi olmuştu.

Haberin Devamı

Kasım ayında da dönemin en iyi 4 takımını bir araya getiren Unleash the Monster CS:GO ligi finallerine seyirci olduk. Şahangiller Esports, Brosskiez, No Respect, Orgless5 takımlarının dahil olduğu ligde, toplam 120.000TL’lik ödül havuzundan en büyük payı almak için savaşan takımlarda, galip gelen taraf No Respect ekibi olurken, turnuva MvP’si Colorzz ise Tulpar T7’nin sahibi olmuştu.

Aralık ayında ise, bu sefer 2v2 formatta oyunculara kendini gösterme şansı tanıyan Counter Strike 2v2 CS:GO turnuvasına şahit oluyoruz. Oyuncular, Platin-Altın-Gümüş olarak ayrıldıkları üç farklı klasmanda birbirleri ile mücadele ederek, toplamda 30.000TL’lik ödül havuzundan en yüksek ödülü almak için Kasım ayındaki grup maçlarında en iyi performanslarını sergilediler. Twitch.tv/monsternotebook adresinden Barış ‘’Boris’’ Gürer ve Ebrar ‘’r0wincyH’’ Gül isimlerinin sunumuyla izleyeceğimiz 2v2 CS:GO’da, bakalım kazanan kim olacak? (İlandır)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#SPONSORLU İÇERİK#Intel Monster Reloaded#Espor

BAKMADAN GEÇME!

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz?

#Otomobil
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs
TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

#SOSYAL MEDYA