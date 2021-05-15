Intel, Mobil Cihazlar İçin Yeni 11. Nesil Çekirdeği Piyasaya Sürüyor

Intel Core i9-11980HK, 5,0 GHz'e varan hızlara ulaşarak oyunlara, içerik üreticilerine ve iş profesyonellerine yönelik dizüstü bilgisayarlarda en yüksek performansı sunuyor.

Intel kurumsal başkan yardımcısı ve Mobil Müşteri Platformları Grubu genel müdürü Chris Walker şunları söyledi;

“11. Nesil Intel Core H serisi işlemciler mobil oyunları, içerik üretmeyi ve ticari iş istasyonları sistemlerini yepyeni boyutlara taşıyor. 20 PCIe 4.0 şeridine sahip H serisi işlemciler, çift basamaklı tek çekirdek ve çok çekirdekli performans iyileştirmeleri, üst düzey gameplay, doğrudan bağlı depolama ve oyun meraklıları için platform bant genişliği ile 11. Nesil mobil ailemizin heyecan verici bir uzantısıdır. 11. Nesil H serisi, kullanıcıların oyun oynamasına, yaratıcı olmasına ve ana kart biçim katsayısı fark etmeksizin lider performans ile bağlantı kurmasına olanak tanıyan, sektörde en yüksek performansa sahip mobil işlemcidir."

Mobil Cihazlarda Masaüstü Kalibreli Oyun Performansı



Yeni 11. Nesil Intel Core H serisi işlemcilerle Intel, dünyanın en iyi dizüstü oyun işlemcilerini dünyanın dört bir yanındaki oyunculara sunmak için gelişmiş işlemci tasarımından ve PC oyunlarındaki derin uzmanlığından yararlanıyor.

11. Nesil Intel Core H35 serisi tarafından oluşturulmuş performans ivmesini genişleterek 10 nanometre SuperFin işlem teknolojisine dayanan 11. Nesil Intel H serisi işlemciler, 5.0 GHz'e kadar çıkan tek ve çift çekirdekli turbo performans ile sekiz adede kadar çekirdek ve 16 Thread içeriyor. Ek olarak, merkezi işlem birimi (CPU), grafik kartına bağlı yüksek hızlı GDDR6 belleğe doğrudan erişebilir, bu da oyuncuların daha düşük gecikmeyle daha yüksek kare hızları deneyimlemesini ve büyük dokuları daha hızlı yüklemesini sağlıyor. Mobil işlemci, 10. Nesil H serisi işlemcilere kıyasla merkezi işlem birimine toplam PCIe bant genişliğinin 2,5 katını ve diğer endüstri işlemcilerine kıyasla toplam PCIe bant genişliğinin üç katını sunuyor.

11. Nesil Intel Core H serisi mobil işlemciler, sınıfının en iyi bileşenleri ve bağlanabilirlik sayesinde içerik üreticilerinin ve iş profesyonellerinin görevlerini nerde olurlarsa olsun daha hızlı yürütmelerini sağlıyor. Bütün dizüstü bilgisayarlar için bir ilk olan 20 şeritli PCIe Gen 4 sunan işlemci, 4k HDR/Dolby Vision video akışı, hızlı depolama ile zengin yapılandırmalar, yüksek performans ve kapasite için hibrit Intel Optane, 6 GHz Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig+) desteği ve daha hızlı bağlantılar için saniyede 40 gigabayta (GB) kadar ulaşan Thunderbolt 4 sunuyor.