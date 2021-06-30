İngiltere ile Almanya arasındaki 25 yıllık hesap kapandı

Bu kez teknik direktör olarak sahada yer alan Gareth Southgate’in yönetimindeki İngilizler, 75. dakikada Sterling ile öne geçti. 4’ü isabetli 5 şut çeken ev sahibi, 86’da Kane’in golüyle farkı ikiye yükseltip Panzerler’i devirdi ve çeyrek finale çıktı.

EURO 2020’de son 16 turu dün tarihi bir karşılaşmaya sahne oldu. Tarihler 26 Haziran 1996’yı gösterdiğinde EURO 1996’nın yarı finalinde Almanya ile karşılan İngiltere, seri penaltı atışlarında şu anki teknik direktörü Gareth southgate’in kaçırdığı vuruşla Wembley’de kupa hayallerine veda etmişti. O buluşmadan 25 yıl sonra bu kez EURO 2020’nin son 16 turunda Almanya ile karşılaşan İngilizler, yine Wembley’deki buluşmayı bu kez 2-0 kazanıp çeyrek finale yükselen taraf olmayı başardı..

ALMANYA’YA KARŞI TARiHi GALiBiYET

İngiltere bir büyük turnuvalarda rakibini son olarak 1966 Dünya Kupası finalinde yenebilmişti. O zafer hâlâ İngiltere’nin tek dünya şampiyonluğu olurken, İngilizler, o tarihten bu yanan Almanya karşısındaki ilk zaferini elde etti. Bununla beraber, EURO 1996’da Gareth Southgate’in penaltısını kurtaran kaleci olan Andreas Köpke’nin şu nda Almanya Milli Takımı’nın kaleci antrenörü olması da dikkat çekti.

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...