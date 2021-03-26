İngiltere Attila Szalai'yi konuşuyor! Fenerbahçe'den sonra...

Spor Arena Dış Haber | 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'nin takımı Macaristan, Polonya ile karşılaştı. Budapeşte'deki maç nefes keserken karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.

Attila Szalai, Macaristan'ın Polonya ile oynadığı maça ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. 87. dakikada sarı kart gören genç futbolcu, Robert Lewandowski ve Arkadiusz Milik gibi dünyaca ünlü forvetlere karşı mücadele etti.

LEWANDOWSKI'YE KARŞI NASIL OYNADI?

Karşılaşma boyunca 6 kez top kesen Szalai, 4 top çalma, 2 uzaklaştırma ile oynadı. 8 kez takımını atağa çıkartan pas atan Attila Szalai, 9 kez sahipsiz top kazanırken 3 kez girdiği ikili mücadelelerden 1'ini kazandı.

Öte yandan İngiltere, Dünya Kupası Elemeleri'nde aynı grupta olduğu Macaristan'ı değerlendirirken Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'ye dikkat çekti.

''MESUT ÖZİL'İN GÖLGESİNDE GELDİ AMA...''

Macaristan'ın en önemli oyuncularından birinin Attila Szalai olduğunun altını çizen The Guardian gazetesi, ''Szalai, Ocak ayında Mesut Özil'in gölgesinde kalarak Fenerbahçe'ye geldi ancak şu ana kadar kulüpte ciddi bir etki yarattı. Stoperde ve yeri geldiğinde sol bekte hemen yerini alan Szalai, sıkı Macaristan savunmasının en önemli parçalarından birisi. Bu sezon Süper Lig'de 11 maça çıktı ve hava toplarının %70'ini kazandı. 56.5 pasla Fenerbahçe'de maç başına en çok pas yapan oyuncu oldu.'' sözlerini kullandı.

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