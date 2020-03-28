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Futbol
Haber Giriş: 28.03.2020 - 22:55,Son Güncelleme:/

İngilizlerden Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye teklif!

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İngilizlerden Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye teklif!
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İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için dev bir transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Championship ekibi Derby County, sarı-lacivertli takımdan Ferdi Kadıoğlu için ocak ayı transfer döeminde 4.5 milyon sterlinlik bir teklifte bulundu. Ancak Fenerbahçe'nin bu teklifi reddettiği belirtildi.

BİR TEKLİF DAHA

Haberde, İngiliz kulübünün bu transferde ısrarcı olduğu ve yeni bir teklif sunacağı iddia edildi. Bu teklifin ise 13 milyon sterlin olduğu ileri sürüldü.

Bu sezon 23 maçta sahaya çıkan Ferdi Kadıoğlu, 4 gol ve 3 asist ile oynadı.

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