İngiliz kulüplerinin gözü Beşiktaşlı Romain Saiss'ta

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İngiltere spor basınında Beşiktaş’ın başarılı stoperi Romain Saiss ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Siyah beyazlıların sezon başında Wolverhampton’dan bedelsiz olarak transfer ettiği Faslı stoperin yeni sezonda yeniden Ada’da forma giyebileceği öne sürüldü.

FOREST DEVRE ARASI DA iSTEDi

Fas Milli Takımı’nın kaptanlığını yapan ve Katar’da da ülkesini temsil eden 33 yaşındaki futbolcu uzun zamandır Nothingham Forest’ın gündeminde. Hatta Saiss’in Forest’a gidebilmek için devre arası yönetimden izin istediği ancak evraklarının yetişmemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği öne sürülmüştü.

NEWCASTLE UNiTED ISRARCI

Şimdi Romain Saiss ile ilgilenen diğer bir kulüp ise Newcastle United. 20 yıl aranın ardından yeniden katılma hakkı kazandığı Şampiyonlar Ligi’ne güçlü bir kadro ile girmek isteyen Newcastle’ın Faslı stoper için devreye girdiği öğrenildi. Beşiktaş ise 1 yıl daha kontratı bulunan oyuncusu için 6 milyon Euro seviyesinde bonservis geliri bekliyor.

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