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PSG'nin kalecisi Sergio Rico attan düştü, yoğun bakıma alındı!

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#Sergio Rico#PSG#Ligue 1
PSGnin kalecisi Sergio Rico attan düştü, yoğun bakıma alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 15:22

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan eden PSG'de kaleci Sergio Rico bindiği attan düştü ve hastaneye kaldırıldı.

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Fransa Ligue 1’in 37. haftasında deplasmanda RC Strasbourg ile 1-1 berabere kalarak üst üste 2. şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint-Germain'de kaleci Sergio Rico hastanelik oldu.

İspanyol basınında yer alan habere göre; PSG'nin file bekçisi Sergio Rico, şampiyonluk sonrası gittiği ülkesi İspanya'da bindiği attan düşerek hastanelik oldu.

HELİKOPTERLE GÖTÜRÜLDÜ

29 yaşındaki kalecinin helikopterle hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Haberde; Sevilla'daki Virgen del Rocio Hastanesi'ne kaldırılan tecrübeli oyuncunun kafa travması geçirdiği bilgisi verildi.

Durumunun ciddi olduğu belirtilen İspayol file bekçisinin yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

PSG'ye Sevilla'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle katılan Sergio, bu sezon Fransız devinde forma şansı bulamadı. Oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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