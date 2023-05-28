Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, hayalini açıkladı! Transfer...

Haberin Devamı

TFF 3. Lig'den transfer olduğu Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren Kerem Aktürkoğlu, şimdiden 117 maça çıkarken, 29 gol 26 asistlik performans ortaya koydu.

Takımının şampiyonluk yürüyüşüne büyük katkıda bulunan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Fanatik'e kısa ve uzun vadeli hedeflerini anlatırken, "En yakın hayalim Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak, kupayı kaldırabilmek. Ondan sonra da hayaller bitmez. Avrupa'da ülkemi, Galatasaray'ı, ailemi temsil etmek istiyorum. Önümüzdeki 10 yıl içinde kendimi Avrupa'nın 5 büyük kulübünden birinde görüyorum. Oralarda oynamak istiyorum. Olur mu olmaz mı bilemem ama bunun için kendimi zorluyorum, çalışıyorum, çabalıyorum. İnşallah o günleri de görürüz" ifadelerini kullandı.

'Milli Takım'dan umutluyum'

A Milli Takım'ın da vazgeçilmez parçası olan genç yıldız, EURO 2024'e gideceklerine inandığını söyledi. Katar'daki turnuvaya gidemedikleri için çok üzgün olduğunu belirten Kerem, "Çok büyük başarılar elde edebilecek bir Milli Takım jenerasyonuna sahibiz ama olmadı. Dünya Kupası'nda en son 2002'de yer aldık. Ben EURO 2024'e gideceğimizi düşünüyorum. O güce, takıma sahibiz. Umarım gideriz. Avrupa Şampiyonası'na gitmek bizim için bir başarı olmamalı. Sürekli bu kupalara gidip başarılar kazanmamız gerekiyor. Ben Milli Takım için çok umutluyum" diye konuştu.

Haberin Devamı