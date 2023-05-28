Inter kazandı, Türkiye'ye yaradı: Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi için 1 tur az eleme oynayacak! Galatasaray veya Fenerbahçe...

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İtalya Serie A'nın 37. haftasında oynanan Inter - Atalanta maçının sonucu, Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirecek takıma yaradı.

Guiseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Inter 3-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Lukaku, 3. dakikada Barella ve 77. dakikada Martinez kaydetti. Konuk Atalanta'nın sayılarını ise 36. dakikada Pasalic ve 90+2. dakikada Muriel attı.

Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından puanını 69'a yükselten Inter, sezonu ilk 4 içerisinde bitirmeyi garantiledi ve Şampiyonlar Ligi biletini kaptı.

SÜPER LİG ŞAMPİYONUNA YARADI!

Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da karşılaşacak Manchester City ve Inter'in kendi liglerinde de Devler Ligi bileti almasıyla birlikte Süper Lig şampiyonunun oynaması gereken ön eleme turu sayısı azaldı.

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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayacak olan Galatasaray veya Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yoluna 2. ön eleme turundan başlayacak ve sezonu iki hafta geç açacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turunun ilk maçları 11-12 Temmuz'da, rövanşlar ise 18-19 Temmuz'da oynanacak.

Süper Lig şampiyonunun dahil olacağı 2. ön eleme turunda ise ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanşlar ise 1-2 Ağustos'ta oynanacak.

Süper Lig şampiyonu, gruplara kalabilmek için 3 tur geçmek zorunda.

Şampiyonlar Ligi takvimi

Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme

11-12 Temmuz | 18-19 Temmuz

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme

25-26 Temmuz | 1-2 Ağustos

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme

8-9 Ağustos | 15 Ağustos

Şampiyonlar Ligi Play-off

22-23 Ağustos | 29-30 Ağustos