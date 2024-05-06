İmza kampanyası başarısız, TFF seçimi 18 Temmuz’da!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Temmuz olarak açıklanan Seçimli Mali Genel Kurul’un daha erken bir tarihe alınması amacıyla düzenlenen imza kampanyasının başarısız olduğunu, seçim tarihinde herhangi bir değişiklik olmayacağını duyurdu. TFF’den yapılan açıklamada, bazı kulüp yöneticilerinin kişisel hırs ve çıkarlarını milli menfaatlerin önünde tutarak seçimi aceleye getirmek istediği öne sürülerek şöyle denildi: “Bazı kulüplerin sportif başarısızlıklarının tutarsız bahanesi olarak sporseverlerin önüne TFF’nin ve kurullarının atılma çabası, TFF’nin kurumsal yapısının zaafiyete uğratılmaya çalışılması Türk futboluna ihanet etmektir.

EN ÖNEMLİ KONSANTRASYON MİLLİ TAKIM

Uzunca bir süredir bazı kulüp yöneticilerinin kişisel hırs, çıkar ve menfaatlerini millî menfaatlerin önünde tutarak aceleye getirmek istedikleri seçimli kongre ve imza süreci kulüplerimizin büyük çoğunluğunun sağduyulu tutumlarıyla amacına ulaşamamıştır. Daha önce de ilan ettiğimiz gibi TFF Seçimli Mali Genel Kurulu 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır. Bu süreçte Türk futbolunun ortak menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak sorumlu davranan futbol ailesinin büyük çoğunluğuna tekrar teşekkür ederiz. TFF’nin en önemli konsantrasyonu 2024 Avrupa Şampiyonası’na katılacak A Milli Takımımızın başarısı olacaktır.”

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SÜPER LİG’DEN 10 KULÜP İMZA VERDİ

TFF seçiminin öne alınması için düzenlenen imza kampanyasına 10 Süper Lig kulübü (Beşiktaş, Fenerbahçe, Kasımpaşa, İstanbulspor, Adana Demirspor, Ankaragücü, Karagümrük, Pendikspor, Samsunspor, Sivasspor) katılırken, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, “Toplam 136 imzayı ulaşıp, seçimin erkene alınması için gereken 130 imzayı aştık” açıklamasını yapmıştı. TFF ise bu rakamın doğru olmadığını savunup, “Bize ulaşan imza sayısı 109, imzalarını noter onayıyla resmen geri çeken delege sayısı 13’tür. Yetkisiz kişilerin geçersiz imza sayısı da 2’dir. Sonuç itibarıyla TFF’de imzası bulunan delege sayısı 94’tür” karşılığını vermişti.