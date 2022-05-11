İlkay Gündoğan'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi açıklaması! Manchester City'nin maçı vardı ama...

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Manchester City'nin Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, İngiliz basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.

'SONUÇTA BU BİR OYUN'

Futbol dünyasının değiştiğine vurgu yaparak sözlerine başlayan İlkay, "Oyuncular ile rekabet artık modern futbolda yok. Eski kafalı bazı insanların 20-30 yıl önce sahada birbirlerini kasıtlı yaralamaya çalıştığı gibi değil şimdi. Sonuçta bu bir oyun. Herkes gibi ben de saygı görmek istiyorum, bunun aksine gerçekten gerek yok" dedi.

'FİNALİ DÜŞÜNDÜKÇE SİNİRLENİYORUM'

Real Madrid'e elenmelerine değinen ve Şampiyonlar Ligi finalini izlemeyeceğini açıklayan yıldız oyuncu, "Paris'teki finali düşündükçe çok sinirleniyorum. Şampiyonlar Ligi final maçını kesinlikle izlemeyeceğim. Büyük bir fırsatı kaçırdık ve bu gerçekten zor bir durum. O gün için yanlış yaptığımızı söyleyebileceğimiz pek bir şey yoktur ama günün sonunda iki gol yedik ve elendik. Belki de yeteri kadar odaklanamadık" şeklinde konuştu.

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'KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM'

İlkay, Manchester'da mutlu olduğunu ise "Gelsenkirchen'den değil, Ren bölgesinden geldim buraya. Futbol orada toplum için çok önemli Manchester'a kolay adapte olmamın bir sebebi de budur. Kendimi burada evimde hissediyorum" ifadeleriyle anlattı.

Olaylara ve durumlara gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaştığını da dile getiren İlkay şu ifadeleri kullandı:

Kendimi asla birinci adam, yıldız oyuncu ya da her zaman ilgi isteyen biri olarak görmedim. Başarabileceklerim ve yapamadıklarım konusunda çok gerçekçiyim. Yabancı bir ülkeden gelmeme rağmen burada çok iyi karşılandım. Çok fazla umudum ve hayalim vardı ve neredeyse hepsini başardım.

'BU DAHA ÖNEMLİ BİR MAÇTI'

Premier Lig'de 2 sezon önceki Manchester City-Cystal Palace maçı sırasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yerinde izlemesi hakkında da yorum yapan İlkay, "Bu kesinlikle daha önemli bir maçtı. Beni en çok hangi oyun heyecanlandırırsa onu izliyorum" dedi.

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'KİMSE BİRBİRİNE DEĞER VERMİYOR ARTIK'

Sosyal medya hakkında da görüşünü belirten 31 yaşındaki futbolcu, "İnsanlar gün geçtikçe yanlış yöne doğru gidiyor. Kimse birbirine değer vermiyor artık. Tabii ki bunda sosyal medyanın etkisi büyük. İnsanların çoğu ne kadar beğeni aldığınıza ya da fotoğraflarınızın altına kimin yorum yaptığına bakar. Size dürüst fikir veren insanların düşüncesi önemli değildir. Kendime her zaman 'Kendini fazla önemse' diyorum" diye konuştu.