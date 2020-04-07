İlkay Gündoğan'dan corona virüs itirafı: 'Sadece yarım saat...'

Manchester City'nin Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan karantina günlerini anlattı.

İlkay, karantinada neler yapıyor, ne izliyor, ne yiyor? Cevapları işte burada...





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