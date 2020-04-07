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GeriFutbol İlkay Gündoğan'dan corona virüs itirafı: 'Sadece yarım saat...'
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Futbol
Haber Giriş: 07.04.2020 - 15:33,Son Güncelleme:/

İlkay Gündoğan'dan corona virüs itirafı: 'Sadece yarım saat...'

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Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, corona virüs günlerinde neler yaptığını anlattı.

Manchester City'nin Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan karantina günlerini anlattı.

İlkay, karantinada neler yapıyor, ne izliyor, ne yiyor? Cevapları işte burada...

İlkay Gündoğandan corona virüs itirafı: Sadece yarım saat...

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