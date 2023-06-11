Haberin Devamı

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde kazanan Manchester City olurken, kupa kaptan İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu final karşılaşması, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanırken dev finalde kazanan 1-0'lık sonuçla Manchester City oldu.

Karşılaşmanın ardından duygularını dile getiren İlkay Gündoğan, "İnanılmaz. Kelime bulamıyorum. Bugün tarih yazdık. İki takım için de zor maçtı. İlk yarıda en iyi formumuzda değildik, tedirgindik. İkinci yarıda daha iyi işler yaptık. İki tarafın da şansı eşitti. Bizim lehimize bittiği için çok şanslı hissediyoruz. Herkesin üçlemeyle ilgili konuştuğunu biliyorum. Üzerimizde baskı vardı ama takım bu baskıyla en iyi şekilde başa çıkmayı başardı." dedi.

Haberin Devamı

Kupayı İstanbul'da kazandıkları için çok mutlu olduğunu dile getiren İlkay Gündoğan, "Ülkemizde bu kupayı kaldırmak çok büyük bir gurur." diye konuştu.

İşte diğer oyuncuların açıklamaları;

BERNARDO SILVA: BU BİR RÜYA

Bu büyük bir rüya, inanılmaz. Kariyerimin en güzel günü, daha mutlu olamazdım. Zordu ama önemli olan bu gece kazanmış olmamız

GREALISH: GUARDIOLA BİR DAHİ

Hayatınız boyunca bunun için çalışıyorsunuz. Çok mutluyum. Berbat oynadım ama umurumda değil. Guardiola'ya "Size teşekkür etmek istiyorum." dedim. Bana o kadar çok güvendi ki... O bir dahi.

RODRI: İYİ DEĞİLDİM AMA

İlk yarıda iyi değildim ve kendime bunu aşmam gerektiğini söyledim. İşin sonunda ise, golü attım.

DE BRUYNE: KUTLAMA ZAMANI

Takım yeterince iyiydi ve kazandık. Bunun için çok uzun zamandır çalışıyorduk, bu inanılmaz. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde kaybetmedik. En iyi maçımız değildi ama şimdi kutlama zamanı.