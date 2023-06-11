Son Dakika: Pep Guardiola'nın hasreti İstanbul'da bitti! Manchester City-Inter finalinde tarihi ilkler, Şampiyonlar Ligi...

Haberin Devamı

İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finali tarihe geçti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Manchester City, Rodri'nin attığı golle kazandı ve kupaya ulaştı.

TARİHİNDE İLK KEZ KAZANDI

Daha önce Pep Guardiola ile 2021'de final oynayan Manchester City, 2023'te İ;stanbul'daki finalle birlikte tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

PEP GUARDIOLA'NIN HASRETİ BİTTİ

Pep Guardiola, 2011 yılındandan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. İspanyol teknik adam, 12 yıl önce Barcelona ile mutlu sona ulaşmıştı.

İKİ AYRI TAKIMLA ÜÇLEME YAPTI

Pep Guardiola, tarihte iki farklı takımla aynı sezon içinde üç kupa birden kazanan ilk teknik direktör oldu. Bu sezon Manchester City; Premier League, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürdü.

Haberin Devamı

Tecrübeli teknik adam, 2008-09 sezonunda da Barcelona ile aynı başarıyı göstermişti.

6 YIL SONRA RODRI SAHNEDE

Finalin 68. dakikasında sahneye çıkan ve takımına galibiyeti getiren golü atan Rodri, 2017'den sonra Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan ilk orta saha oyuncusu oldu.

YİNE İNGİLİZLER KAZANDI

2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan finalde yine İngiliz-İtalyan takımları kozlarını paylaşmış ve Liverpool, Milan'ı penaltılarla yenerek kupaya ulaşmıştı.

18 yıl sonra aynı yerde bu kez İngiliz ekibi Manchester City, İtalyan devi Inter'i 1-0 yenerek şampiyon oldu.

YENİLGİSİZ TAMAMLADILAR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Manchester City, bu organizasyonda bu sezon oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. G Grubu’nu 4 galibiyet 2 beraberlikle lider tamamlayan İngiliz ekibi, son 16 turunda Leipzig’i 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında sahasında 7-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu turda, bir diğer Alman ekibiyle eşleşen City, ilk maçta rakibini sahasında 3-0 mağlup ettikten sonra deplasmanda 1-1 berabere kalarak yarı final biletini aldı. Yarı finalde Real Madrid ile ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kalan İngilizler, sahasında İspanyol ekibini 4-0 yenerek finale adını yazdırdı. Finalde, Inter’i 1-0 mağlup eden Manchester City, kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Haberin Devamı