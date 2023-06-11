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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manchester City’e tebrik mesajı

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#Şampiyonlar Ligi#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Manchester City
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manchester City’e tebrik mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 00:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Şampiyonlar Ligi final müsabakasını kazanan Manchester City takımını tebrik etti.

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İstanbul’da oynanan Şampiyonlar Ligi finalini kazanarak şampiyon olan Manchester City takımını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin göz bebeği, medeniyetlerin beşiği İstanbul’umuzun ev sahipliğinde, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonluğa ulaşan Manchester City takımını tebrik ediyorum. Türkiye’nin misafirperverliğini bir kez daha kanıtlayan, bu büyük organizasyonun sorunsuz ve başarılı bir şekilde düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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#Şampiyonlar Ligi#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Manchester City

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