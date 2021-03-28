İlkay Gündoğan, Ianis Hagi'ye karşı! Almanya'nın Romanya maçında galibiyetine iddaa'da...

Bu bir ilandır

ROMANYA

- Kuzey Makedonya karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 80'den sonra 2 dakika içinde 2-2'yi gören Romanya, 2 dakika daha sonra da Ianis Hagi'nin bulduğu golle 3-2 kazanıp 2022 Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri'ne galibiyetle başlamıştı.

- Euro 2020 vizesi alamadılar, sonrasındaki Uluslar Ligi'nde de başarılı olamadılar. TD Mirel Radoi için bu maceraya galibiyetle başlamak önemliydi.

- Sol açık Florinel Coman'ın durumu maç saati netleşecek. Yetişmezse Ianis'i ilk 11'de görebiliriz.

- Nicolae Stanciu'nun da biraz daha hücuma yakın oynatılması şaşırtıcı olmaz. Kuzey Makedonya karşısında orta alanda çok yoruldu. Gaziantep FK'dan tanıdığımız Alexandru Maxim'le görev değişimi yapabilirler.

- Kalabalık bir savunma ile çıkarlarsa Alin Tosca bile ilk 11'de olabilir. Ön liberoda görmeye alıştığımız Ovidiu Popescu'nun savunmanın merkezinde olduğu bir düzenle sahaya çıkabilirler.

ALMANYA

- İzlanda karşısında Leon Goretzka ve Kai Havertz'le ilk 7 dakikada 2-0'ı bulan Almanya, sonrasında da oyunu kontrol edip İlkay Gündoğan'la kapıyı kapatmıştı.

- Kasım ayında İspanya'ya 6-0 kaybettikten sonra bu kadar inançlı dönmeleri, Euro 2020 sonrası görevini bırakacak TD Joachim Löw'ün belki de bu turnuvayı "Son Dans" olarak görmesiyle alakalı olabilir.

- Savunmadan Niklas Süle, orta alandan Toni Kroos sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartılmıştı. 2003'lü Jamal Musiala'yı ilk kez bu seviyede forma giyerken gördük.

- Kanatlarda Leroy Sane ve Serge Gnabry oynar. Hücum merkezinde de Timo Werner izleriz.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Romanya'nın son 8 maçının 6'sı "2.5 ÜST" bitti.

- Almanya'nın son 7 maçının 6'sı "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım en son 13 yıl 6 ay 15 gün önce karşılaştıklarında, 3-1 kazanan Almanya'nın başında yine Joachim Löw vardı.

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%45'lik kesim İzlanda karşısında kusursuz bir futbol oynayan Panzerlere Romanya karşısında da güveniyor...

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Romanya'nın efsane ismi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'in Rangers'la en özel anları! İzleyelim...