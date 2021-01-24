İlk 12 saatte 150 bin taraftardan ‘MesutOL’ desteği
Fenerbahçe’de ‘MesutOL’ projesi açıklandıktan sonra sarı lacivertli taraftarlar, ilk 12 saat içerisinde toplamda yaklaşık 150 bin mesaj attı ve kulübe destek oldu.
Desteğin boyutu, Fenerbahçe Kulübü’nün resmi sitesindeki sayaçtan takip edilebiliyor.
Öte yandan Genel Sekreter Burak Kızılhan, Türkiye Bankalar Birliği ile 9 yıllık yapılandırma anlaşmasına imza atacaklarını açıkladı.
Kızılhan, “2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında ana ödemesiz olmak koşuluyla 2+7 şeklinde toplam 9 yıllık yapılandırma anlaşmasına önümüzdeki süreçte imza atacağız” dedi.
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