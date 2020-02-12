CANLI | Galatasaray - Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Serkan Çimen üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol.

Saat 20.30'dan itibaren A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean 3 boyutlu olarak takip edebilirsiniz.

İLK MAÇ VE TAKIMLARIN ÇEYREK FİNAL YOLU

Çeyrek finalde rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybeden son şampiyon Galatasaray, taraftarı önünde yapacağı müsabakadan istediği sonucu alarak tur atlamaya çalışacak.

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Galatasaray XI: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Feghouli, Adem Büyük.

Alanyaspor XI: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Ceyhun Gülselam, Fernandes, Bakasetas, Campos, Bammou.





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