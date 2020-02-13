Galatasaray - Alanyaspor maçına damga vuran pozisyon!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.
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Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi Galatasaray oldu.
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Sarı kırmızılı ekip, 2-0'ın rövanşında kendi sahasında erken gol bulmak istiyordu ve bunu Emre Akbaba ile başardı.
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EMRE AKBABA SAHNEDE
Emre Akbaba, karşılaşmanın 9. dakikasında Ömer Bayram'ın ortasında golünü attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
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Bu golün ardından baskısını arttıran sarı kırmızılılar, farkı 2'ye çıkarmak isterken kalesinde golü gördü.
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Aytemiz Alanyaspor forması Bammou, mücadelenin 31. dakikasında Muslera'yı mağlup etti ve skoru 1-1'e getirdi.
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Bu golden yalnızca 1 dakika sonra ise kafaları karıştıran bir pozisyon yaşandı.
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Galatasaray'da Seri, 32. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu ağlarla buluşturdu ancak pozisyon gol değeri kazanmadı.
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Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi neticesinde Seri'nin attığı golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
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GALATASARAY KULÜBESİ ÇILDIRDI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu karara çok sinirlenerek büyük tepki gösterdi.
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Hasan Şaş'ın isyan etmesiyle yükselen tansiyon dördüncü hakemin kulübeyi sakinleştirmesiyle düşürüldü.
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Sarı kırmızılı taraftarlar ise sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarla söz konusu pozisyonun ofsayt olmadığı görüşünde birleştiler.
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TÜZEMEN'DEN İLGİNÇ YORUM
Sosyal medyayı ikiye bölen pozisyona ilişkin çarpıcı bir değerlendirme ise yayıncı kuruluş yorumcusu Levent Tüzemen'den geldi.
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Tüzemen, söz konusu pozisyonda Adem Büyük'ün Alanyaspor kalecisi Marafona'ya faul yapmış olabileceğini söyledi.
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Tüzemen, Seri'nin golünün ofsayt gerekçesiyle değil de Adem Büyük'ün kaleci Marafona'yı engellemesi nedeniyle iptal edilmiş olabileceğini dile getirdi.
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Bu tartışmalı pozisyonun gölgesinde geçen ilk yarının kalan bölümlerinde başka gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.
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YAYINCI KURULUŞ ANLATTI
Tartışmalı pozisyona dair gerçek ise maçın ikinci yarısı başlamadan hemen önce ortaya çıktı.
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Yayıncı kuruluş, ikinci yarının başlamasına dakikalar kala ilgili ofsayt kuralını hatırlatarak ofsaytta olan Adem Büyük'ün, Alanyaspor kalecisi Marafona'nın pozisyonunu bozduğunu ve bu sebeple golün iptal edildiğini açıkladı.
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FIFA Kokartlı Eski Kadın Süper Lig Yardımcı Hakemi Seçim Demirel de sosyal medya üzerinden aynı kural paylaşarak kararın doğru olduğunu aktardı.