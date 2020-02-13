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GeriFutbol Galatasaray - Alanyaspor maçına damga vuran pozisyon!
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Futbol
Haber Giriş: 12 Şubat 2020 - 21:29, /

Galatasaray - Alanyaspor maçına damga vuran pozisyon!

Galatasaray - Alanyaspor maçında sosyal medyayı ikiye bölen bir pozisyon yaşandı...

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.

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Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi Galatasaray oldu.

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Sarı kırmızılı ekip, 2-0'ın rövanşında kendi sahasında erken gol bulmak istiyordu ve bunu Emre Akbaba ile başardı.

4EMRE AKBABA SAHNEDE

EMRE AKBABA SAHNEDE

Emre Akbaba, karşılaşmanın 9. dakikasında Ömer Bayram'ın ortasında golünü attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

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Bu golün ardından baskısını arttıran sarı kırmızılılar, farkı 2'ye çıkarmak isterken kalesinde golü gördü.

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Aytemiz Alanyaspor forması Bammou, mücadelenin 31. dakikasında Muslera'yı mağlup etti ve skoru 1-1'e getirdi.

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Bu golden yalnızca 1 dakika sonra ise kafaları karıştıran bir pozisyon yaşandı.

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Galatasaray'da Seri, 32. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu ağlarla buluşturdu ancak pozisyon gol değeri kazanmadı.

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Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi neticesinde Seri'nin attığı golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

10GALATASARAY KULÜBESİ ÇILDIRDI

GALATASARAY KULÜBESİ ÇILDIRDI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu karara çok sinirlenerek büyük tepki gösterdi.

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Hasan Şaş'ın isyan etmesiyle yükselen tansiyon dördüncü hakemin kulübeyi sakinleştirmesiyle düşürüldü.

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Sarı kırmızılı taraftarlar ise sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarla söz konusu pozisyonun ofsayt olmadığı görüşünde birleştiler.

13TÜZEMENDEN İLGİNÇ YORUM

TÜZEMEN'DEN İLGİNÇ YORUM

Sosyal medyayı ikiye bölen pozisyona ilişkin çarpıcı bir değerlendirme ise yayıncı kuruluş yorumcusu Levent Tüzemen'den geldi.

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Tüzemen, söz konusu pozisyonda Adem Büyük'ün Alanyaspor kalecisi Marafona'ya faul yapmış olabileceğini söyledi.

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Tüzemen, Seri'nin golünün ofsayt gerekçesiyle değil de Adem Büyük'ün kaleci Marafona'yı engellemesi nedeniyle iptal edilmiş olabileceğini dile getirdi.

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Bu tartışmalı pozisyonun gölgesinde geçen ilk yarının kalan bölümlerinde başka gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

17YAYINCI KURULUŞ ANLATTI

YAYINCI KURULUŞ ANLATTI

Tartışmalı pozisyona dair gerçek ise maçın ikinci yarısı başlamadan hemen önce ortaya çıktı.

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Yayıncı kuruluş, ikinci yarının başlamasına dakikalar kala ilgili ofsayt kuralını hatırlatarak ofsaytta olan Adem Büyük'ün, Alanyaspor kalecisi Marafona'nın pozisyonunu bozduğunu ve bu sebeple golün iptal edildiğini açıkladı.

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FIFA Kokartlı Eski Kadın Süper Lig Yardımcı Hakemi Seçim Demirel de sosyal medya üzerinden aynı kural paylaşarak kararın doğru olduğunu aktardı.

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