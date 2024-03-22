İbrahim Üzülmez'den Mert Hakan'a gönderme! "Misafir gelmiş bir kulübenin önünde..."

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Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Öz eleştirimi yapıyorum, 'Ne gerek var İbo' diyorum ama misafir gelmiş bir kulübenin önünde de o kadar hareketler yapılır mı? Orada da bize hak versinler. Fenerbahçe büyük camia. Fenerbahçe, Pendikspor’u yener tabii ki, zaten favoridir. Ama benim de verdiğim bir emek var" dedi.

Takımın başına geldikten bugüne kadarki olan süreci değerlendiren Üzülmez, "3 maçlık süreç içerisinde Konyaspor ilk maçımızdı ve beklentilerimizin uzağında performans gösterdik. Konyaspor maçında oyun içerisinde istediğimiz şeyi ortaya koyamadık. Oyuncularımız da bunu kabul ediyorlar. Sezon başından beri belki de en kötü maç olarak dillendiriyorlar. Ondan sonra oyuncularımızla daha fazla zaman geçirdik, daha fazla çalışma imkanımız oldu ve Fenerbahçe ile İstanbulspor maçlarında saha içerisinde olağanüstü işler yaptık. Hem taktiksel anlamda hem mental anlamda hem de rakibi analiz etme anlamında oyuncularımla beraber çok güzel şeyler sergiliyoruz. Fenerbahçe deplasmanına herhalde 55-60. dakikaya kadar rakibe şut imkanı vermeyen Pendikspor vardı. Fenerbahçe’yi çok iyi analiz ettik ve puan ya da puanlarla çıkabileceğimiz bir deplasmandı ama olmadı. Bazen istediğiniz gibi ortam oluşmuyor, bazen hakemlerin etkisi oluyor. Geçen hafta İstanbulspor maçı vardı. Geçiş oyununu çok iyi oynayan bir İstanbulspor'un en az pozisyona girdiği maç olarak değerlendiriyorum. Demek ki rakibi iyi analiz ediyoruz. Çok güzel dokunuşlar yaptık. Mental anlamda biraz sıkıntı yaşamış bir takımı ayağa kaldırdık. Oyuncularımız bizi yavaş yavaş benimsediler. Takımdaşlık kimliğini ön plana çıkarmaya çalıştık. Şu anda milli takım arasını en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Bu çıkışı Samsunspor deplasmanında da devam ettirmek istiyoruz. Biz inanıyoruz, İstanbulspor maçıyla beraber bir kıvılcım yaktık. Bu kıvılcımı devam ettirmek istiyoruz. Futbolseverlerin sempatisini kazanan bir Pendikspor ortaya çıkartmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



"Puan barajının 44-45'i bulabileceğini düşünüyorum"

Ligdeki durumları hakkında konuşan 50 yaşındaki teknik direktör, "Bir-iki hafta önce 41’leri dillendiriyordum ama şimdi rakiplerin de puan kazandığını düşünürsek 44-45 puan olabilir. Düşme hattındaki takımların birbirleriyle oynayacağı müsabakalar var. 44-45’i bulabileceğini düşünüyorum. Bizim açımızdan bakıldığında 4 ya da 5 galibiyet bizi belki de ligde tutacaktır. Kolay mı? Tabii ki de kolay değil. Samsunspor maçı, Başakşehir maçı arkasından Galatasaray deplasmanı, bu maçlar kolay değil ama zaten bu zorlukları kolaya çevirmek için geldik. Ben inanıyorum. Konyaspor maçı haricinde Fenerbahçe ve İstanbulspor maçıyla beraber yavaş yavaş dikkatleri çeken bir Pendikspor var. Beklentimiz şu andaki bulunduğumuz konumdan bir an önce çıkmak. Yukarıya çıkmak için de maçlar kazanmak gerekiyor. O kıvılcımı da yaktık. Puan barajının 43-44-45’i bulabileceğini ve bu anlamda da kazanacağımız gereken 4-5 maçın da bizi ligde bırakacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Süper Lig’in havası çok farklı"

Pendikspor’dan teklif geldikten sonra neler hissettiğinin sorulması üzerine İbrahim Üzülmez, "Süper Lig’den teklif geldiği zaman çok fazla şartlar aramıyorsunuz. Alt ligde çok başarılı maçlarım var, şampiyonluklarım var, doğru yaptığımız işler var. Tabii üst ligle, alt ligi karşılaştırdığınız zaman çok seviye farkı da olduğunu düşünüyorum. Bize başkanımızdan böyle bir teklif geldiğinde, takımı analiz ettiğimizde, takımda kaliteli oyuncular olduğunu, özellikle ofansif anlamda üretken olduğunu ve bu oyuncularla beraber bir sinerji yakalayacağımızı düşündüm. Bu takımı ligde bırakmak için üstümüze düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirirsek, 'Bu takımla tarih yazarız' dedim. Ben o inançla geldim. Oyuncularıma da bu inancı aşılamaya çalışıyoruz. Onlar da bizim isteğimizi, karakterimizi anlamaya başladılar. Biz bu anlamda Süper Lig, Pendikspor, kadro kalitesine baktık ve burada başarabileceğimiz şeylerin olduğuna inandık ve bu teklifi kabul etti. Heyecanlandık, en son 2-3 sene önce Süper Lig'de çalıştık. Süper Lig'in havası çok farklı olabiliyor. Buradaki rekabetin içerisinde olmamız gerektiğini her fırsatta söylüyorum. İnşallah bu rekabetten de güçlü bir şekilde, çok çalışarak çıkacağız" şeklinde konuştu.

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