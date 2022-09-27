Hüseyin Eroğlu'ndan Galatasaray açıklaması! "Futbol direktörlüğü için anlaşmıştık"

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Spor Toto 1. Lig takımı Yılport Samsunspor teknik direktörlük görevi için Hüseyin Eroğlu ile sözleşme imzaladı.

Samsunspor'a gidiş sürecini anlatan Eroğlu, yaz transfer döneminde Galatasaray'la yaptığı görüşmeyi anlattı.

Başkan Yıldırım ile 4 saatlik görüşme

Radyospor'a konuşan Hüseyin Eroğlu, "Başkanımız Yüksel Yıldırım ile dört saatlik görüşmemizin ardından anlaştık. Bu görüşmede ortak bir hedefte olduğumuzu gördük. Samsunspor'la ilgili çok hazırlıklıydım, biliyorsunuz ki bir buçuk yıl önce böyle bir süreç yaşanmış fakat nasip olmamıştı. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi ve ekledi:

"Hedefim Bundesliga"

"Ben buraya gelirken hedefin ne olduğunu biliyorum. Hep birlikte yeni bir düzen oluşturduk, bu birliktelik bizi şampiyonluğa götürecek. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağız. Büyük Samsunspor taraftarına söz veriyorum; 11 yıl sonra bu hasret bitecek. Samsunspor'la elde edeceğimiz başarılar her iki tarafı kısa ve uzun vadede mutlu edecek. Kişisel olarak uzun vadede hedefim Bundesliga'da çalışmak"

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"Futbol direktörlüğü görevi için anlaşmıştım"

"Galatasaray ve A Milli Takım'dan teklif aldınız mı? sorusuna Eroğlu, "Milli Takımlar Gelişim Direktörlüğü konusunda birçok kez konuşuldu. Kamuoyu bu görevi bana yakıştırıyordu. Ancak hiçbir teklif almadım. Sezon başı Galatasaray'la ilgili bir görüşmem oldu. Eşref Hamamcıoğlu'nun ekibinden Adnan Öztürk ile de görüşmüştüm, futbol direktörlüğü görevi için anlaşmıştım. Eğer ki Eşref Hamamcıoğlu başkan olsaydı, göreve başlayacaktım" cevabını verdi.