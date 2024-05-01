Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Maribor’u satın alıyor

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Championship ekibi Hull City’nin sahibi olan ve uzun zamandır Avrupa’da bir takım almak için girişimlerde bulunan iş insanı Acun Ilıcalı, Sloven ekibi Maribor’da karar kıldıklarını açıkladı. Geçen haftayı Maribor’da geçirdiğini ve şehri, stadyumu, kulübü yöneten insanları gerçekten çok sevdiğini ifade eden Ilıcalı şu açıklamayı yaptı:

BiZiM iÇiN DOĞRU BiR PROJE

“Slovenya’daki hangi kulübün bize en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bu kulübün Maribor olduğuna karar verdik. Diğer kulüplere de saygı duyuyorum, Mura çok başarılı, Olimpija Avrupa’da da büyük bir isim ama Maribor da öyle. İki ay boyunca araştırdık ve düşündük ama sonunda bir karar verilmesi gerekiyor. Şimdi ise takım ve ben bu projenin harika taraftarlarla, harika insanlarla ve harika bir şehirle doğru proje olduğu konusunda kararlıyız” dedi. Acun Ilıcalı ayrıca Maribor’da bir aile ortamı yaratmak ve büyük başarı hikayeleri yazmak istediklerini de sözlerine ekledi.