Hull City'de Oscar Estupinan rüzgarı! Acun Ilıcalı 'Reklam arasında anlaştım' demişti, gol krallığına oynuyor...

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Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, İngiltere Championship'de yeni sezona oldukça iddialı bir şekilde giriş yaptı. İlk 6 maç sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puan alan Hull City, 12 puanlı Reading ve 11 puanlı Sheffield United'ın ardından 3. sırada yer alıyor.

TRANSFER DÖNEMİ OLDUKÇA HAREKETLİ GEÇTİ

Devam eden transfer döneminde Süper Lig'den birçok oyuncu alan Hull City, yolu Türkiye'den de geçmiş oyuncuları da kadrosuna kattı. Fenerbahçe ile yakın ilişkilerini kullanan Acun Ilıcalı, Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan'ı Sarı-lacivertli takımdan transfer etmişti. Daha önce Galatasaray'da forma giyen Jean-Michael Seri'yi transfer eden Hull City, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik ve Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tetteh'i de kadrosuna kattı. Turuncu-siyahlı ekip, daha önce ülkemizde Denizlispor forması giyen OScar Estupinan'ı da takıma dahil etti.

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Acun Ilıcalı ve Şota Arveladze önderliğindeki Hull City kadrosunu ayrıca Cyrus Christie, Thimothee Lo-Tutala, Ryan Woods ve Salah-Eddine Oulad M'Hand gibi isimlerle güçlendirdi.

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ŞOTA AÇIKLADI: PELKAS YOLDA

Ligde son olarak Coventry'yi evinde 3-2 mağlup eden Hull City'de teknik direktör Şota Arveladze maçın ardından yaptığı basın toplantısında takımın transfer gündemine de değindi.

72 saat içinde iki transferi daha bitireceklerini söyleyen Şota; "Bu isimlerden biri Dimitris Pelkas. Evet, Pelkas'ı bekliyorum ama diğer Transfer için bir şey söyleyemem. Ancak kanatlarda ve forvette forma giyebilecek biri olacak" ifadelerini kullandı.

OSCAR ESTUPINAN DAMGASI!

Şu ana kadar 11 transfer yapan Hull City'de sezonun ilk bölümüna damga vuran isim ise Oscar Estupinan oldu. Takımıyla Championship'de 6 maça çıkan Kolombiyalı golcü, 7 gol atarak gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. 25 yaşındaki santrfor, toplam Hull City'nin attığı 10 golün 7'sine imzasını bıraktı.

ACUN ILICALI REKLAM ARASINDA ANLAŞMIŞTI

Sergilediği performansla taraftarın sevgilisi konumuna gelen Oscar Estupinan'ın Hull City'ye transfer hikayesini Acun Ilıcalı şu sözlerle anlatmıştı:

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"Oscar pek çok takımdan teklif almıştı. Survivor 2022 finalinin reklam arasında onunla konuştum. İkna etmek için 9 dakikam vardı ve bunu başardım. Belki de 20 farklı kulüpten teklif almıştır. Bunların 5'ini ben bizzat biliyorum ama kendisi bizim takımda oynamayı seçti ve bundan dolayı çok mutluyum."

2 MİLYON EURO'YA AVRUPA'YA GELDİ AMA BEKLENEN ÇIKIŞI YAPAMADI

1996 doğumlu olan Oscar Estupinan, futbola başladığı Onca Caldas takımının altyapısında kendisini gösterip A takıma kadar yükseldikten sonra 2017 yazında 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'e transfer oldu.

Vitoria Guimaraes A ve B takımlarında 1,5 sezonda toplam 41 maça çıkan Estupinan, 13 gol atıp 7 de asist yaptı. Bu performansı yeterli bulunmayan Kolombiyalı futbolcu 2019'un Ocak ayında ülkesinin Barcelona SC Guayaquil takımına kiralandı. Burada sezonu 13 maçta 5 gol ve 1 asistle tamamlayan Estupinan Vitoria Guimaraes'e geri döndü.

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DENİZLİSPOR'U LİGDE TUTTU

2019 yazında o dönem Süper Lig'de mücadele eden Denizlispor'a kiralık gelen Oscar Estupinan, Yeşil-siyahlı takımla çıktığı 33 maçta 14 gol atarak takımın ligde kalmasında baş rol oynayan isimlerden oldu. Denizlispor, Kolombiyalı oyuncunun bonservisini almak istese de görüşmelerden sonuç çıkmadı ve Estupinan sezon sonunda Vitoria Guimaraes'e geri döndü.

EN SKORER SEZONUNUN ARDINDAN BEDAVAYA HULL CITY'YE

Vitoria Guimaraes'te şans bulmaya başlayan Estupinan, 2021/22 sezonunda 24 maça çıkıp 9 gol ve 2 asist ile takımına katkı verdi. Estupinan en golcü sezonunu ise 2021/22'de geçirdi. Takımıyla toplam 33 maça çıkan Kolombiyalı futbolcu, 16 gol atıp 3 asist yaparak Acun Ilıcalı ve Hull City'nin dikkatini çekti.

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Vitoria Guimaraes ile sözleşmesi sona eren Oscar Estupinan, Hull City ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro.