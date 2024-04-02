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Hull City, Leeds United'a kaybetti! Hasret 6 maça çıktı

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#İngiltere Championship#Hull City#Acun Ilıcalı
Hull City, Leeds Uniteda kaybetti Hasret 6 maça çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 00:46

İngiltere Championship 40. hafta maçında Hull City, deplasmanda Leeds United'a 3-1 mağlup oldu. Ligde 6 maçtır galibiyet alamayan Acun Ilıcalı'nın takımı play-off potasından uzaklaştı.

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İngiltere Championship 40. hafta maçında Hull City, deplasmanda Leeds United'a 3-1 mağlup oldu. Ligde 6 maçtır galibiyet alamayan Acun Ilıcalı'nın takımı play-off potasından uzaklaştı.

İngiltere Championship 40. hafta maçında Leeds United ile Hull City karşı karşıya geldi. Leeds United mücadeleyi 3-1 galip tamamladı.

Ev sahibi ekibin gollerini 9. dakikada Sam Byram, 88. dakikada penaltıdan Summerville ve 90. dakikada Daniel James atarken Hull City'nin sayısını 34. dakikada Fabio Carvalho kaydetti.

Ligde 6 maçtır(4 beraberlik, 2 mağlubiyet) galibiyet alamayan Hull City 58 puanda kaldı ve play-off potasından uzaklaştı. İlk iki mücadelesi veren Leeds United ise 86 puana yükseldi.

Hull City'de Ozan Tufan 73 dakika sahada kalırken Abdülkadir Ömür maçın tamamında oyunda kaldı.

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#İngiltere Championship#Hull City#Acun Ilıcalı

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