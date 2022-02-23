Hull City 0-2 Barnsley / Maç sonucu

Haberin Devamı

Championship'te galibiyete hasret kalan Hull City, evinde lig sonuncusu Barnsley'ye 2-0 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü.

Ilıcalı'nın takımı satın almasının ardından ilk 3 maçını kazanan ancak daha sonra galibiyete hasret kalan Hull City, Barnsley'ye de kaybetti.

Konuk Barnsley'nin galibiyet golleri 27. dakikada Callum Styles ve 45+2. dakikada Carlton Morris'ten geldi.

Bu sonuçla 34 puanda kalan Hull City, 20. sırada yer aldı. 20 puana yükselen Barnsley ise yine son sırada kaldı.

Teknik Direktör Şota Arveladze yönetiminde toplamda 7 maça çıkan Hull City, 1 galibiyet, 2 beraberlik 4 mağlubiyet aldı.