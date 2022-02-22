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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması! "Büyük para harcayacağız"

#Hull City#Acun Ilıcalı#Championship
Hull Citynin sahibi Acun Ilıcalıdan transfer açıklaması Büyük para harcayacağız

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, takımın transfer politikası hakkında önemli açıklamalar yaptı.

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Championship'te son haftalarda kötü sonuçlar alan Hull City'de Acun Ilıcalı, başarılı olmak için büyük golcülere ihtiyaç olduğunu ve transfer politikasına bu şekilde yönde vereceklerini kaydetti.

BBC'ye konuşan Ilıcalı, bütçe problemi yaşamadıklarını belirtirken "İyi transferler yapmak zorundayız ve bütçeyle ilgili problemimiz yok. Ancak büyük para harcayacağımız şey golcü transferi olacak." dedi.

Forvet bölgesine diğer mevkilerden daha fazla para harcayacaklarını kaydeden Ilıcalı, "Bana göre dünya futbolunda başarı büyük golcülerle geliyor. Çünkü günümüzde fazla gol şansı bulamıyorsunuz. Bu yüzden takımdaki golcünüz Stephen Curry gibi olmalı. Yüksek yüzdeyle gol atabilen bir forvet bulacağız. Bu transfere diğerlerinden daha çok para harcayacağız" diye konuştu.

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#Hull City#Acun Ilıcalı#Championship

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