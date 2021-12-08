Hugo, Dorukhan ve Abdülkadir Ömür antrenmana katılmadı

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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan ve ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmana tedavisi süren Erce kardeşler, sağ ayak bileğinde ödem olan Hüseyin Türkmen, sol arka adalesinde yorgunluk olan Vitor Hugo’nun yanı sıra kas yorgunluğu olan Abdülkadir Ömür ve yorgunluk sebebiyle Dorukhan Toköz katılmadı.

Trondsen ise kısmen antrenmanlara katıldı.

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Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.