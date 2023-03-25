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Horozlar, Hollanda’yı paramparça etti

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#Euro 2024#Fransa#Hollanda
Horozlar, Hollanda’yı paramparça etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 01:17

Fransa, Euro 2024 elemelerindeki ilk maçında Hollanda'yı 4-0 mağlup etti.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Fransa’dan müthiş start. Horozlar, B Grubu’ndaki en önemli rakibi Hollanda’yı 4-0’la geçti. Fransa, rakibi karşısında 2’de Griezmann, 8’de Upamecano, 21 ve 88’de Mbappe’nin golleriyle sonuca gitti.

TRABZONLULAR KOMŞU’YU UÇURDU

Bu gruptaki diğer karşılaşmada ise Yunanistan deplasmanda, Cebelitarık’ı 3-0 yenerken golleri Masouras ile Trabzonsporlu futbolcular Siopis ve Bakasetas attı.

F Grubu’ndaki önemli maçta Belçika deplasmanda İsveç’i Lukaku’nun golleriyle 3-0 mağlup etti.

Sonuçlar şöyle: E Grubu: Moldova-Faroe Adaları: 1-1, Çekya-Polonya: 3-1, F Grubu: Avusturya-Azerbaycan: 4-1, G Grubu: Bulgaristan-Karadağ: 0-1, Sırbistan-Litvanya: 2-0.

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#Euro 2024#Fransa#Hollanda

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