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Burak YÄ±lmaz ve OÄŸuzhan Ã–zyakupâ€™un formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Fortuna Sittard, Hollanda Eredivisieâ€™nin 23â€™Ã¼ncÃ¼ hafta karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Orkun KÃ¶kÃ§Ã¼â€™nÃ¼n formasÄ±nÄ± terlettiÄŸi lider Feyenoordâ€™u konuk etti.

Feyenoord, ilk yarÄ±sÄ±nÄ± 3-0 Ã¶nde kapattÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmadan 4-2 galip ayrÄ±larak puanÄ±nÄ± 52â€™ye yÃ¼kseltti ve liderliÄŸini devam ettirdi.

Feyenoordâ€™a galibiyeti getiren golleri, 10â€™uncu dakikada kendi kalesine Ximo Navarro, 16â€™ncÄ± dakikada Mats Wieffer, 43â€™Ã¼ncÃ¼ dakikada Santiago Gimenez ve 63â€™Ã¼ncÃ¼ dakikada Igor Paixao kaydetti. Fortuna Sittardâ€™Ä±n golleri ise 48â€™inci dakikada Burak YÄ±lmazâ€™Ä±n asistinde Deroy Duarte ve 84â€™Ã¼ncÃ¼ dakikada Dimitrios Siovasâ€™tan geldi. Ev sahibi ekipte Burak YÄ±lmaz ve OÄŸuzhan Ã–zyakup; Feyenoordâ€™ta ise Orkun KÃ¶kÃ§Ã¼ karÅŸÄ±laÅŸmada 90 dakika forma giydi.



Hollanda Eredivisieâ€™nin 24â€™Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda Fortuna Sittard, 3 Martâ€™ta deplasmanda Utrecht ile karÅŸÄ±laÅŸacak, Feyenoord ise Groningenâ€™i konuk edecek.

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