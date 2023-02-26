Konyaspor, İlhan Palut sonrası göreve gelen Aleksandar Stanojevic ile 4'te 0 çekti! Gol bile atamadı...

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Yaklaşık 3 haftalık aranın ardından yeniden başlayan Süper Lig'de dün oynanan 23. hafta erteleme maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Konyaspor'da kötü gidişat devam ediyor.

İlhan Palut ile yolların ayrılmasının hemen ardından göreve gelen Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Konyaspor, çıktığı 4. maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Sırp teknik direktör yönetimindeki Konyaspor bu 4 maçta gol dahi atamadı. Yeşil-beyazlı takım 4 maçta kalesinde 8 gol gördü.

UĞUR MELEKE: EN ANLAMSIZ HOCA DEĞİŞİKLİĞİ

Hürriyet yazarı Uğur Meleke, Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdiği köşe yazısında Konyaspor'daki başarısız gidişattan ve hoca değişikliğinden bahsetti.

Süper Lig’de son yıllarda birçok anlamsız teknik direktör değişikliğine şahit olduk; ama tüm anlamsızların belki de en anlamsızına Konyaspor yönetimi imza attı! İlhan Palut, 2020-21’de sezon ortası küme düşme hattındaki takımı devralıp 18 maçta sadece 4 yenilgiyle gemiyi limana başarıyla yanaştırmıştı. 2021- 22’de vitesi artırdı, yeşil-beyazlılarla uzun süre zirve yarışı içinde kalıp ligi üçüncü sırada tamamladı. Konyaspor’un o sezon içinde Ahmet Çalık’ı kaybettiğini, devre arasında da Serdar Gürler’in Başakşehir’e transfer olduğunu da not etmek gerek.

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2022-23’e Avrupa macerasıyla başladılar, Vaduz maçı öncesi Konya Stadı mahvedildi. Ligde de iki aylık bir sallantı yaşadılar ancak Palut görevden alındığında 19 maçta sadece 3 yenilgileri vardı ve yedinci basamaktaydılar. Üstelik İlhan Palut, Konya’daki üç sezonunda bu saygıdeğer işleri son derece kısıtlı bir kadroyla yaptı. Konyaspor’u Avrupa kupalarına taşıyan grubun önemli parçaları Ahmet, Serdar, Abdülkerim, Skubic, Amir ve Bytiqi artık yok.

Daha da önemlisi takımın başında artık devrimci Palut da yok. Konyaspor’un artık Süper Lig’in zor deplasmanlarından biri olup olmayacağını bilmek güç. Ancak çok irtifa kaybettikleri kesin.

GÜNTEKİN ONAY: ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Hürriyet yazarı Güntekin Onay da maç yazısında Konyaspor'un durumuyla ilgili şunları yazdı:

Konyaspor İlhan Palut ile yolları ayırdıktan sonra ligde 4 maçını da kaybetti. Gol atamadı, puan alamadı. Üstüne üstlük kupadan da elendi. Harika ve başarılı bir takımı neden, nasıl alaşağı ederler anlamak mümkün değil.