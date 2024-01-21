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Hollanda'da görülmemiş olay! Futbolcular ortak karara vardı, Almere City - Fortuna Sittard maçı ertelendi...

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#Eredivisie#HOLLANDA#Almere City
Hollandada görülmemiş olay Futbolcular ortak karara vardı, Almere City - Fortuna Sittard maçı ertelendi...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2024 09:50

Hollanda Ligi Eredivisie'nin 18. haftasında oynanması beklenen Almere City - Fortuna Sittard maçı, daha önce eşine az rastlanır bir nedenden dolayı ileri bir tarihe ertelendi. Hava sıcaklığının 1 derece olduğu Almere'de futbolcular ortak karar alarak sahaya çıkmak istemedi ve maçın hakemi, bu kararı onayladı. İşte detaylar...

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Hollanda Ligi Eredivisie'de 18. hafta heyecanı yaşanırken, beklenmedik bir durum meydana geldi. Almere City ile Fortuna Sittard arasında oynanacak maçın ertelendi. Karşılaşmanın ileri bir tarihte oynanacak olmasının nedeni sosyal medyanın gündemine oturdu.

ZEMİN KONTROL EDİLDİ

Almere'de bulunan Yanmar Stadion'da oynanması beklenen maç öncesi her iki takım futbolcuları da saha zeminini kontrol etti.

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FUTBOLCULAR OYNAMAK İSTEMEDİ

Hava sıcaklığının 1 derece olduğu Almere'de iki takım oyuncuları, zeminin bazı bölümlerinin donmuş olması nedeniyle maçı oynamak istemedi.

Hollandada görülmemiş olay Futbolcular ortak karara vardı, Almere City - Fortuna Sittard maçı ertelendi...

HAKEM ONAY VERDİ, MAÇ ERTELENDİ

Hakem Jeroen Mancschot da müsabakanın oynanmasının büyük risk teşkil edeceğine kanaat getirdi ve maçın ertelenmesine karar verdi.

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Maçın başlama saatinden 15 dakika sonra stadyumda yapılan anons sonrası mücadelenin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Fortuna Sittard, Eredivisie'de topladığı 19 puanla 12. sırada yer alıyor. Aynı puandaki Almere City ise 13. basamakta bulunuyor.

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#Eredivisie#HOLLANDA#Almere City

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