Hollanda'da görülmemiş olay! Futbolcular ortak karara vardı, Almere City - Fortuna Sittard maçı ertelendi...

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Hollanda Ligi Eredivisie'de 18. hafta heyecanı yaşanırken, beklenmedik bir durum meydana geldi. Almere City ile Fortuna Sittard arasında oynanacak maçın ertelendi. Karşılaşmanın ileri bir tarihte oynanacak olmasının nedeni sosyal medyanın gündemine oturdu.

ZEMİN KONTROL EDİLDİ

Almere'de bulunan Yanmar Stadion'da oynanması beklenen maç öncesi her iki takım futbolcuları da saha zeminini kontrol etti.

FUTBOLCULAR OYNAMAK İSTEMEDİ

Hava sıcaklığının 1 derece olduğu Almere'de iki takım oyuncuları, zeminin bazı bölümlerinin donmuş olması nedeniyle maçı oynamak istemedi.

HAKEM ONAY VERDİ, MAÇ ERTELENDİ

Hakem Jeroen Mancschot da müsabakanın oynanmasının büyük risk teşkil edeceğine kanaat getirdi ve maçın ertelenmesine karar verdi.

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Maçın başlama saatinden 15 dakika sonra stadyumda yapılan anons sonrası mücadelenin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Fortuna Sittard, Eredivisie'de topladığı 19 puanla 12. sırada yer alıyor. Aynı puandaki Almere City ise 13. basamakta bulunuyor.