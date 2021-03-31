Hollanda, Türkiye'nin Letonya beraberliğine şaşırdı! Frank de Boer...

Spor Arena Dış Haber | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile 3-3 berabere kalması Hollanda'da da şaşkınlıkla karşılandı.

Gruptaki rakiplerimizden Hollanda'nın teknik direktörü Frank de Boer, Cebelitarık'ı 7-0 yendikleri maçın ardından Türkiye'nin Letonya karşısında 3-3 berabere kalmasına şaşırdığını söyledi.

Hollandalı teknik direktör, ''Türkiye'nin aldığı sonuç şaşırttı. Bizim maçın sonlarında o maçın bittiğini duydum. Artık tüm ipler bizim elimizde. Letonya'ya karşı biz iyi oynamışız demek değil mi? Türkiye hala güçlü bir rakip. Norveç için de öyle diyebiliriz. Karadağ'nın da iyi oynadığını söylemeliyim. Henüz bir şey başarmadık.'' sözlerini kullandı.

HOLLANDALI FUTBOLCULARDAN TÜRKİYE YORUMU

Hollanda'nın yıldız futbolcularından Memphis Depay ise ''Milli arayı iyi kapatıyoruz, Türkiye'nin Letonya karşısında aldığı sonucun da bunda büyük payı var. Artık daha iyi bir pozisyondayız.'' şeklinde konuştu.

Georginio Wijnaldum da Türkiye'nin puan kaybına şaşırırken ''Türkiye'nin Letonya karşısındaki beraberliği bizim için büyük bir bonus oldu. Artık kendi işimizi halletmeli ve kalan maçlarımızı kazanmalıyız.'' dedi.