Grupta işler değişti! Letonya beraberliği sonrası yeni puan durumu...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü hafta maçında Letonya ile karşı karşıya gelen Türkiye, Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede 3-1 öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrılarak tarihi bir fırsatı tepti.

Milli Takımımızın gollerini 2. dakikada Kenan Karaman, 33. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz atarken Letonya'nın sayılarını 35. dakikada Robert Savalnieks, 57. dakikada Roberts Uldrisis ve 79. dakikada Davis Okaunieks kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten Türkiye liderliğini sürdürürken, Letonya ise gruptaki ilk puanını almış oldu. İşte Hollanda ve Norveç'in son galibiyetlerinin ardından G Grubu'nda oluşan yeni puan durumu.

HOLLANDA VE NORVEÇ NE YAPTI?

G Grubu'nun diğer maçlarında Hollanda, konuk olduğu Cebelitarık'ı 7-0, Norveç ise deplasmanda Karadağ'ı 1-0 mağlup etti.

Hollanda'nın gollerini 42. dakikada Berghuis, 55. dakikada Luuk de Jong, 61. ve 88 dakikalarda Depay, 62. dakikada Wijnaldum, 64. dakikada Malen ve 85. dakikada Van de Beek kaydetti.

Norveç ise 35. dakikada eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un ağları sarsmasıyla Karadağ karşısında 3 puana uzandı.

LİDERLİĞİMİZ SÜRÜYOR

Grupta 7 puanlı Türkiye liderliğini sürdürürken, 6 puana sahip takımlardan sırasıyla Hollanda, Karadağ ve Norveç, averaj farkıyla ilk 4 içinde yer aldı.

G GRUBU PUAN DURUMU

1- Türkiye / 7 puan

2- Hollanda / 6 puan

3- Karadağ / 6 puan

4- Norveç / 6 puan

5- Letonya / 1 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

TÜRKİYE'NİN FİKSTÜRÜ

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye