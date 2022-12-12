Hollanda - Arjantin maçının hakemi Antonio Mateu Lahoz hakkında FIFA'dan karar! Messi'nin istediği oldu...

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Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'na damga vuran Hollanda - Arjantin mücadelesinin hakemi Antonio Mateu Lahoz hakkında karar verildi. FIFA, tansiyonun bir hayli yükseldiği olaylı karşılaşmada 17 kez sarı, 1 kez de kırmızı kartına başvurarak rekor kıran İspanyol hakemin biletini kesti.

Lusail Stadyumu'nda oynanan müsabakaya daha iyi başlayan taraf olan Arjantin, 35. dakikada Molina ve 73. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti. Hollanda'da 78. dakikada oyuna dahil olan Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, 83 ve 90+11. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru 2-2 yaptı.

Müsabakanın normal ve 120 dakikalık uzatma bölümü 2-2 eşitlikle sona ererken tur atlayan takımı seri penaltı atışları belirledi. Seri penaltı atışlarında Hollanda'yı 4-3 mağlup eden Arjantin, yarı finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu.

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YEDEK KULÜBELERİ BİRBİRİNE GİRDİ

Mücadelenin son dakikaları oldukça gergin geçti. Arjantin forması giyen Paredes'in Ake'yi Hollanda yedek kulübesinin önünde sert bir müdahale ile indirmesiyle gerginlik başladı. Arjantinli futbolcunun topu Hollanda yedek kulübesine nişanlamasıyla gerilim tırmandı. Hollandalı yedek oyuncular sahaya girdi, Arjantinli oyuncular ve yedek kulübesi de olaya dahil olunca gerginlik büyüdü.

Yaklaşık 2 dakika süren gerilim sonrasında hakem Paredes'e sarı kart gösterdi. Weghorst'un attığı ikinci golün santrasından sonra da iki takım oyuncuları ve yedek kulübeleri birbirine girdi. Bu dakikadan sonra maçta tansiyon düşmezken kavgalar maç sonunda da devam etti.

MESSI'DEN WEGHORST'A OLAY SÖZ: NE BAKIYORSUN APTAL!

Maaçta zirve seviyeye yükselen gerginlik maç sonrası da devam etti. İki taraftan oyuncular arasında itişmeler yaşandı. Tüm bu gerginliğin önüne geçen olay ise Lionel Messi ile Weghorst arasında yaşandı. Maç sonrası röportaj veren Messi'nin bir anda kamera arkasından birine sert sözler söylediği görülmüştü. Messi'nin tepki gösterdiği ismin Weghorst olduğu ortaya çıktı.

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Lionel Messi'nin röportaj sırasında Weghorst'a, "Ne bakıyorsun aptal! Neye bakıyorsun... Önüne dön aptal! Önüne dön..." dediği ifade edildi. Maçtaki gerginlikle ilgili de konuşan Messi, "Maç 2-2'ye geldiğinde sinirlendim. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum çünkü dürüst olursanız gerçeği söylerseniz cezalandırılacağınızı bilirsiniz. Hakem doğru bir seviyede yönetim göstermedi." dedi.

WEGHORST: MESSI İLE EL SIKIŞMAK İSTEDİM AMA...

Hollanda'da Wout Weghorst ise konuyla ilgili; "Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. Onunla el sıkışmak istedim ama o elini uzatmadı. İspanyolca pek anlamam ama eminim bana çok hoş olmayan sözler söyledi." ifadelerini kullandı. Arjantin maçı sonrası Beşiktaşlı yöneticilerle bir görüşme yapan golcü futbolcu, Messi ile yaşananlara ilişkin şunları söyledi: "Messi attığım gollerden rahatsızlık duymuştu, elimi sıkmayıp hakaretler yağdırdı"

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MESSI'DEN VAN GAAL'E EL HAREKETİ

Arjantin'in turu geçmesinin ardından bazı Arjantinli oyuncuların Hollandalı futbolculara bakarak ve bağırarak sevinmesi gerilimi arttırdı. Bu bölümde kartlar da havada uçuştu. Messi'nin Hollanda Teknik Direktirü Louis van Gaal'in önünde kulaklarının arkasına elini götürerek hareket yapması ve maç sonunda Hollandalı bir oyuncuya sarf ettiği sözler Spor kamouyunda uzun süre konuşuldu.

BAŞI DERDE GİREBİLİR

FIFA, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'yı penaltılar sonucu eleyen Arjantin'de maç sonu hakeme tepki gösteren Lionel Messi ve Emiliano Martinez hakkında disiplin soruşturması başlattı.

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MESSI'DEN MAÇ SONU ELEŞTİRİ

İki takımın da yönetimini beğenmediği Lahoz hakkında maç sonu kazanan taraf Arjantin daha çok tepki gösterdi. Messi, Lahoz’un iyi bir hakem olmadığını ve göreve hazır olmayan hakemlerin bu tip maçlarda görev almaması gerektiğini belirtti. Lionel Messi, Hollanda maçından sonra canlı yayında yaptığı açıklamalarda hakem Lahoz’a tepki gösterdi.

Arjantinli yıldız, “Hakem hakkında konuşmak istemiyorum, çünkü dürüst değilsiniz. Konuşursam her şey değişir ve size yaptırım uygularlar. FIFA bunu düşünmeli, ama yapamazlar. Bu tür durumlar için iyi bir hakem gereklidir, göreve hazır olmayan bir hakem koymamalılar.” dedi.

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PENALTILARDA TAHRİK ETTİLER

Arjantinli futbolcular penaltı kullanmaya giderken Hollandalı futbolcular yanlarına giderek tahrik etti. Hakemin araya girmesiyle ortam yatıştırılırken Hollandalı futbolcuların bunu birçok kez yaptığı görüldü.

FIFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

FIFA, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde dün oynanan Arjantin-Hollanda maçında yaşanan olaylar için soruşturma başlattı. FIFA'dan yapılan açıklamada, Katar 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanan Hollanda maçında oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları (12. madde) ile maçın düzen ve güvenliğinin (16. madde) olası ihlali nedeniyle Arjantin Futbol Federasyonu aleyhine soruşturma açıldığı duyuruldu. Ayrıca 12. maddenin olası ihlali nedeniyle Hollanda Futbol Federasyonu aleyhine de soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

LAHOZ EVİNE DÖNÜYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre Hollanda-Arjantin maçının hakemi Mateu Lahoz'un Dünya Kupası serüveni sona erdi. FIFA'nın kararları tartışma konusu olan İspanyol hakemi evine gönderdiği ileri sürüldü.

Grup aşamasında Katar-Senegal ve İran-ABD maçlarında da düdük çalan Lahoz; 2018 Dünya Kupası, 2020 Avrupa Şampiyonası ve 2016 Rio de Janeiro Olimpiyat Oyunları'nda da görev yapmıştı.

MAÇI KALMAYAN HAKEMLER DE DÖNÜYOR

2022 Dünya Kupası'nın sona ermesine yalnızca dört müsabaka kaldı. Kalan karşılaşmalarda FIFA’nın görev vermeyi düşünmediği hakemler, ülkelerine dönmeye başladı. Ancak Lahoz'un cezai yaptırım olarak ülkesine gönderildiği belirtildi.

SIEBERT DE EVE GÖNDERİLMİŞTİ

Uruguay'a soruşturma açan FIFA, maçın hakemi Daniel Siebert'i de grup maçları sonrasında evine gönderdi. Alman basınında yer alan habere göre 38 yaşındaki Siebert, 'Turnuvanın devamında maç yönetmeyeceksin' denilerek ülkesine gönderildi.

Konuyla ilgili Bild'e konuşan Siebert; "Evet bu doğru, turnuva benim için bitti. Dünya Kupası'nda maç yöneterek hedefime ulaştım. Bu turnuvayı benim için özel bir tecrübeye çeviren herkese teşekkür ederim. Aldığım olumlu yorumlar ileriye umutla bakmamı sağlıyor. Şimdi tatile çıkıp ailemle güzel vakit geçireceğim." dedi.

Bild'in haberine göre FIFA'nın Daniel Siebert ile ilgili verdiği karar Uruguay - Gana maçındaki yönetimiyle ilgili değil. Haberde hakem kurulunun Siebert'i teşekkür ederek Katar'dan yolcu ettiği ifade edildi.

O MAÇTA NELER YAŞANMIŞTI?

Gana karşısında 2-0 önde olan Uruguay, Güney Kore'nin Portekiz karşısında öne geçtiği haberini aldıktan sonra farkı arttırmaya çalıştı. Maçın son anlarında Gana ceza alanı içinde yaşanan pozisyonda Uruguay cephesi penaltı bekledi. Maçın hakemi Daniel Siebert oyunu devam ettirdi. Uruguaylı futbolcular, mücadele sırasında başka pozisyonlarda da tartışmalı karar verdiğini düşündükleri Alman hakeme büyük tepki gösterdi.

Luis Suarez'in yedek kulübesinde gözyaşları içerisinde kaldığı son düdük sonrası başta Muslera olmak üzere Edinson Cavani, Diego Godin ve Jose Gimenez, tünele doğru yürüyen hakemin üzerine yürüdü ve Siebert'e büyük tepki gösterdi.

MUSLERA ÇİLEDEN ÇIKTI

Uruguay cephesinin hakeme tepkisi maçın ardından yaptıkları açıklamalarda da devam etti. Jose Gimenez, yaptığı açıklamada Alman hakem Siebert'e; "Bunlar hırsız, hırsızlar! Bunlar o... ç.... Evet evet, bu sözlerimi çekin, bunlar o... ç..." diyerek tepki gösterdi.

Fernando Muslera ve Edinson Cavani de maç sonrası yaptıkları paylaşımda üzüntülerinin yanı sıra gruptan çıkma şanslarının hakem kararıyla ellerinden alındığını ifade ettiler.

Yaşanan bu olay sonrası FIFA; Uruguay Futbol Federasyonu, Fernando Muslera, Edinson Cavani, Jose Gimenez ve Diego Godin hakkında disiplin soruşturması başlattı.