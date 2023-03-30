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Hırvat basınından çarpıcı yorum! 'Türkler suçluyu buldu: Stefan Kuntz'

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#Milli Takım#Hırvatistan#Türkiye
Hırvat basınından çarpıcı yorum Türkler suçluyu buldu: Stefan Kuntz
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 07:00

Hırvat basını, Livakovic'i överken A Milli Takım Teknik Direktörü için de çarpıcı bir yorum geldi.

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A Milli Takımımız’ın Avrupa Şampiyonası elemelerindeki 2. maçında Hırvatistan’a 2-0 mağlup olması Hırvat medyasında geniş yankı buldu. Sportske Jutarnji haberin başlığında Hırvatistan Milli Takımı’nın lakabı olan Vatreni’yi kullanarak “Türkler, Vatreni’ye karşı mağlubiyetin suçlusunu kısa sürede buldu” manşetini attı. Haberin detayında ise “Türk medyası ve taraftarlar Vatreni’ye karşı gol atamamalarının failini aramaya başladı. Genellikle olduğu gibi, ateş hattındaki ilk isim Teknik Direktör Stefan Kuntz” yorumu yapıldı.

Mucizevi kurtarışlar yaptı

· T Portal: “Türk yedek kulübesindeki Alman Stefan Kuntz’un mutlu olmak için hiçbir nedeni yoktu. Bunu kendisi de kabul etti. Çünkü Hırvatistan, Türkiye için gerçek haliyle hâlâ ulaşılamaz.”

· 24sata: “Livakovic, senin sayende hayattayız. Hırvatistan, Türkiye’yi 40 bin taraftarın önünde Livakovic, Stanisic ve Kovacic’in olağanüstü performansıyla mağlup etti.

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· Vecernji: “Doğru. Hırvatistan, Bursa’da zayıf bir görüntüdeydi. Neyse ki maçın ilk 10 dakikasında kaleci Livakovic, Cengiz ve Kerem’in şutlarından sonra mucizevi bir kurtarış yaptı ve gole izin vermedi.”

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İlahi bir el: Livakovic

İspanya'dan Mundo Deportivo gazetesi de Cengiz Ünder ve Kerem Aktürkoğlu’nun girdiği mutlak pozisyonlarda gole izin vermeyen Dominik Livakovic’i ön plana çıkardı. Dinamo Zagreb’li oyuncu için “İlahi bir el” başlığı atılırken haberde “Cengiz Ünder harika bir Livakovic ile karşılaştı. Katar’daki Dünya Kupası’nda neden en iyi kalecilerden biri olduğunu gösterdi. Türkiye’nin ezici baskısı Hırvatistan’ın nefes almasını engelledi. Livakovic, Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşunu da parmaklarını ucuyla çelmeyi başardı” değerlendirmesi yapıldı.

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#Milli Takım#Hırvatistan#Türkiye

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